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Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Тюмени продлили финансовую льготу для мобилизованных

31 января 2023, 03:23
Фото: 1MI

В Тюмени продлили важную льготу для мобилизованных и контрактников

Мобилизованным жителям Тюменской области и военнослужащим, заключившим контракт в отдельных подразделениях Министерства обороны России, сохранили право на получение единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить дополнительную меру соцподдержки в форме единовременной выплаты гражданам, проживающим в Тюменской области и заключившим контракт на прохождение военной службы в отдельных подразделениях Минобороны, определенных военным комиссариатом Тюменской области, а также гражданам РФ, призванным по мобилизации», — указано в документе.

Выплату в размере 100 тысяч рублей мобилизованные смогут получить однократно с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года. К отдельным подразделениям относятся «Сибирь», «Тайга», «Тобол».

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы планируют ввести новую льготу для мобилизованных жителей региона  и их семей в виде предоставления бесплатной юридической помощи.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Частичная мобилизация#Выплаты#Единовременные выплаты#Военные#Военнослужащие#Тюмень#Тюменская область
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