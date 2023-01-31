В Тюмени продлили финансовую льготу для мобилизованных

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Установить дополнительную меру соцподдержки в форме единовременной выплаты гражданам, проживающим в Тюменской области и заключившим контракт на прохождение военной службы в отдельных подразделениях Минобороны, определенных военным комиссариатом Тюменской области, а также гражданам РФ, призванным по мобилизации», — указано в документе.
Выплату в размере 100 тысяч рублей мобилизованные смогут получить однократно с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года. К отдельным подразделениям относятся «Сибирь», «Тайга», «Тобол».
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы планируют ввести новую льготу для мобилизованных жителей региона и их семей в виде предоставления бесплатной юридической помощи.