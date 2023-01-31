В Тюмени начнут выпускать штурмовое оборудование для СВО

В Тюмени изготовят штурмовое оборудование для СВО

В Тюмени будут изготавливать штурмовые крюки и карабины из стали российских бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем тг-канале депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук.

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