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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Тюмени начнут выпускать штурмовое оборудование для СВО

31 января 2023, 08:25
Фото: тг-канал Юрий Баранчук

В Тюмени изготовят штурмовое оборудование для СВО

В Тюмени будут изготавливать штурмовые крюки и карабины из стали российских бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем тг-канале депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук.
Сюжет
Тюмень
«Штурмовые крюки и карабины будем изготавливать в Тюмени. Это оборудование крайне необходимо нашим бойцам при проведении боевых штурмовых задач и разминировании. Конструкция спасёт не одну человеческую жизнь. Уже готовятся рабочие чертежи», — сообщил Баранчук.

Депутата также попросил откликнуться тех, у кого имеется возможно приобрести или изготовить данные конструкции.

Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области пролонгировало срок действия единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам и бойцам подразделений «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Мера поддержки будет действовать до января 2024 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Частичная мобилизация#Военные#Военные действия#Военнослужащие#Тюмень#Тюменская область#Производство
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