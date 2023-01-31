В Тюмени начнут выпускать штурмовое оборудование для СВО

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
«Штурмовые крюки и карабины будем изготавливать в Тюмени. Это оборудование крайне необходимо нашим бойцам при проведении боевых штурмовых задач и разминировании. Конструкция спасёт не одну человеческую жизнь. Уже готовятся рабочие чертежи», — сообщил Баранчук.
Депутата также попросил откликнуться тех, у кого имеется возможно приобрести или изготовить данные конструкции.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области пролонгировало срок действия единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам и бойцам подразделений «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Мера поддержки будет действовать до января 2024 года.