В Тюмени на улице Ямской после ДТП развернуло две машины. Пострадали три человека

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Известно, что в автомобиле «Рено» пострадали 39-летняя женщина и двое детей. ДТП могло произойти из-за нарушения очерёдности проезда при совершении маневра разворота.
«Третий раз в неделю бьются, а ГИБДД ни как не поумнеют», - сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС» Александр П.
Всё произошло утром 31 января. В результате аварии серьёзно пострадали транспортные средства, машины развернуло прямо на дороге.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера 26-летний тюменец дважды попал под колеса автомобилей на улице Республики и около ОКБ №2.