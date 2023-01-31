В Тюмени на улице Ямской после ДТП развернуло две машины. Пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП на улице Ямской в Тюмени. Машины развернуло на дороге

В паблике «ЧП Тюмень ЧС» появилось видео аварии на улице Ямской рядом с Затюменским парком. Здесь столкнулись две легковые машины, пострадали три человека. Они госпитализированы для обследования.