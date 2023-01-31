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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Тюмени на улице Ямской после ДТП развернуло две машины. Пострадали три человека

31 января 2023, 10:37
Фото: Скрин ЧП Тюмень ЧС

Три человека пострадали в ДТП на улице Ямской в Тюмени. Машины развернуло на дороге

В паблике «ЧП Тюмень ЧС» появилось видео аварии на улице Ямской рядом с Затюменским парком. Здесь столкнулись две легковые машины, пострадали три человека. Они госпитализированы для обследования.

Известно, что в автомобиле «Рено» пострадали 39-летняя женщина и двое детей. ДТП могло произойти из-за нарушения очерёдности проезда при совершении маневра разворота.

«Третий раз в неделю бьются, а ГИБДД ни как не поумнеют», - сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС» Александр П.

Всё произошло утром 31 января. В результате аварии серьёзно пострадали транспортные средства, машины развернуло прямо на дороге.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера 26-летний тюменец дважды попал под колеса автомобилей на улице Республики и около ОКБ №2.

Тюменца дважды за вечер сбила машина. Второй раз — во время возвращения из больницы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Водители#Жалобы#Дороги#ГИБДД
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