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В Тюмени банкротят компании, связанные с ТРЦ «Магеллан»

31 января 2023, 05:49
Фото: 1MI

Тюменская налоговая банкротит компании, связанные с ТРЦ «Магеллан»

Тюменские налоговики банкротят компании, связанные с тюменским торгово-развлекательным центром «Магеллан» — ООО «Магеллан», «Энки Строй» и «Торговый дом „Энки“. По данным искового заявления, общая сумма задолженности компаний перед налоговой превысила 1 миллиард рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным объединенная пресс-службы судебной системы Тюменской области, сумма задолженности по обязательным платежам ООО «Магеллан» 51, 2 миллиона рублей, ООО «Энки Строй» и ООО «Торговый дом „Энки“ составляет соответственно 964 миллиона рублей и 96 миллионов рублей соответственно.

Исковое заявление о признании компаний банкротам было подано в Арбитражный суд  27 января 2023.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские налоговики подали в суд иск о банкротстве ООО «Вершина», занимающуюся на строительстве жилых и нежилых зданий. Сумма исковых требований составляет порядка 130 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Иск#Арбитражный суд#Налоговая служба#Федеральная налоговая служба#Банкротство#Тюмень#Суд#Тюменская область
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