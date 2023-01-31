В Тюмени банкротят компании, связанные с ТРЦ «Магеллан»

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
По данным объединенная пресс-службы судебной системы Тюменской области, сумма задолженности по обязательным платежам ООО «Магеллан» 51, 2 миллиона рублей, ООО «Энки Строй» и ООО «Торговый дом „Энки“ составляет соответственно 964 миллиона рублей и 96 миллионов рублей соответственно.
Исковое заявление о признании компаний банкротам было подано в Арбитражный суд 27 января 2023.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские налоговики подали в суд иск о банкротстве ООО «Вершина», занимающуюся на строительстве жилых и нежилых зданий. Сумма исковых требований составляет порядка 130 миллионов рублей.