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Posted 31 января 2023, 01:41

Published 31 января 2023, 01:41

Modified 30 ноября 2024, 17:47

Updated 30 ноября 2024, 17:47

В Тюмени заполнили новый снежный полигон на 85%

В Тюмени появился новый снежный полигон

31 января 2023, 01:41
Фото: 1MI.

В Тюмени заполнили новый снежный полигон на 85%

Сюжет
Снег
Новый снежный полигон появился на проезде Воронинские горки. В настоящее время он почти заполнен, сообщили в пресс-службе областного департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Проектная документация прошла экспертизу, в том числе и санитарную. Полигон соответствует всем требованиям. Полигон оборудован твёрдой площадкой, обваловкой, очистными сооружениями и оттоком воды в бытовую канализацию.

«Полигон возведен по всем экологическим стандартам безопасности: создана водонепроницаемая асфальтобетонная площадка, исключающая попадание талых вод в почву, сделана обваловка и устроена система водоотведения в очистные сооружения, где талые воды проходят первичную (грубую) очистку от механического мусора и уходят в бытовую канализацию», — прокомментировал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.

В настоящее время полигон способен вместить до 500 тысяч кубометров снега. При этом следует отметить, что во время сильного снегопада с городских территорий вывозят порядка 40 тысяч кубометров выпавших осадков.

Сейчас в Тюмени всего два снежных полигона. В планах на будущее — открытие третьей площадки для складирования снега. В идеале, как ранее говорили эксперты, Тюмени нужны четыре таких площадки.

 

#Тюменцы#Снег#Снегопад#Воронинские горки#Полигон
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