В Тюмени появился новый снежный полигон

Posted 31 января 2023, 01:41
Published 31 января 2023, 01:41
Modified 30 ноября 2024, 17:47
Updated 30 ноября 2024, 17:47
Проектная документация прошла экспертизу, в том числе и санитарную. Полигон соответствует всем требованиям. Полигон оборудован твёрдой площадкой, обваловкой, очистными сооружениями и оттоком воды в бытовую канализацию.
«Полигон возведен по всем экологическим стандартам безопасности: создана водонепроницаемая асфальтобетонная площадка, исключающая попадание талых вод в почву, сделана обваловка и устроена система водоотведения в очистные сооружения, где талые воды проходят первичную (грубую) очистку от механического мусора и уходят в бытовую канализацию», — прокомментировал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.
В настоящее время полигон способен вместить до 500 тысяч кубометров снега. При этом следует отметить, что во время сильного снегопада с городских территорий вывозят порядка 40 тысяч кубометров выпавших осадков.
Сейчас в Тюмени всего два снежных полигона. В планах на будущее — открытие третьей площадки для складирования снега. В идеале, как ранее говорили эксперты, Тюмени нужны четыре таких площадки.