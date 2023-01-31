nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

В горле тюменца застряла проволока, после употребления холодца

31 января 2023, 07:47
Фото: Здравоохранение Тюменской области

Врачи тюменской областной больницы достали из горла мужчины проволоку

Трехсантиметровым куском проволоки подавился житель Тюмени во время употребления домашнего холодца. Боль в горле житель областной столицы терпел три дня, прежде чем обратился в больницу.
Сюжет
Тюмень

Проведенное рентгенологическое исследование показало, что кусок проволоки застрял поперёк гортани. Ситуация осложнялось тем, что проволока визуально не определялась и находилась под языком, который препятствовал прямому доступу к ней.

Однако благодаря грамотной работе отоларинголога, инородное лето удалось извлечь, не повредив при этом ткани гортани.

По словам тюменца, резкую боль в горле он почувствовал после того, как пол холодец, приготовленный из домашней свиньи. Мужчина предположил, что проволока находилась в ноге животного и от туда уже попала в приготовленный продукт.

Ранее «Наш Город» писал, что ишимские медики спасли дальнобойщика, у которого произошел инфаркт мозга в дороге.

Ишимские врачи спасли дальнобойщика с инфарктом мозга из Воронежской области
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Медицинская помощь#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
Сегодня, 08:49
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
В Тюмени стали дешеветь мясные продукты
Сегодня, 09:49