В горле тюменца застряла проволока, после употребления холодца

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Проведенное рентгенологическое исследование показало, что кусок проволоки застрял поперёк гортани. Ситуация осложнялось тем, что проволока визуально не определялась и находилась под языком, который препятствовал прямому доступу к ней.
Однако благодаря грамотной работе отоларинголога, инородное лето удалось извлечь, не повредив при этом ткани гортани.
По словам тюменца, резкую боль в горле он почувствовал после того, как пол холодец, приготовленный из домашней свиньи. Мужчина предположил, что проволока находилась в ноге животного и от туда уже попала в приготовленный продукт.
Ранее «Наш Город» писал, что ишимские медики спасли дальнобойщика, у которого произошел инфаркт мозга в дороге.