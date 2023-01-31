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Тюменцы устроили драку на корпоративе в «ТОДЭП»

31 января 2023, 11:11

На корпоративе в «ТОДЭП» тюменцы устроили драку

Ялуторовский суд вынес приговор в отношении Виктора Ш., мужчину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью. 24 декабря 2021 года двое мужчин устроили драку в раздевалке, пострадавшего били ногами.

На работе был корпоратив.

«Из материалов дела следует, что 24 декабря 2021 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь совместно с товарищем в раздевалке АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие», в ходе ссоры с коллегой нанес ему один удар кулаком по лицу, отчего гражданин П. упал», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Обвиняемый извинился за свои действия, он сожалеет о случившемся. Суд приговорил его к 2,5 годам условно.

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#Общество#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Прокуратура#Тюменцы#Жалобы#Водители#Александр Мязин
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