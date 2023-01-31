Тюменцы устроили драку на корпоративе в «ТОДЭП»

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
На работе был корпоратив.
«Из материалов дела следует, что 24 декабря 2021 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь совместно с товарищем в раздевалке АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие», в ходе ссоры с коллегой нанес ему один удар кулаком по лицу, отчего гражданин П. упал», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Обвиняемый извинился за свои действия, он сожалеет о случившемся. Суд приговорил его к 2,5 годам условно.
Ранее «Наш город» сообщил, что в Тобольске возле торгового центра избили человека на глазах у детей.