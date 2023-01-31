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Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Тюменские власти выделят из городского бюджета средства на питание школьников

31 января 2023, 02:21
Фото: 1MI

В Тюмени родителям не придется доплачивать за питание детей в школах

Руслан Кухарук подписал постановление о повышении расходов на питание учащихся школ. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Такое решение глава города принял в связи с повышающимися ценами на продукты и необходимостью обеспечить детям качественное питание. По его словам, средства из бюджета тюменские власти предусмотрели и для льготников.

Кухарук пообещал, что данное постановление вместе с детально прописанными в нем расходами скоро будет размещено на сайте городской администрации.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поселке Мелиораторов в следующем году появится новая школа на 1101 место. По словам губернатора, местные жители обратились к нему с просьбой построить это учебное заведение.

В тюменском поселке Мелиораторов новую школу построят в 2024 году
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#Елена Чебоксарова#Руслан Кухарук#Глава города#Глава администрации#Глава региона#Мэр#Питание#Школа#Школьники#Ученики
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