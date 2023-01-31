Тюменские власти выделят из городского бюджета средства на питание школьников

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:26
Такое решение глава города принял в связи с повышающимися ценами на продукты и необходимостью обеспечить детям качественное питание. По его словам, средства из бюджета тюменские власти предусмотрели и для льготников.
Кухарук пообещал, что данное постановление вместе с детально прописанными в нем расходами скоро будет размещено на сайте городской администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поселке Мелиораторов в следующем году появится новая школа на 1101 место. По словам губернатора, местные жители обратились к нему с просьбой построить это учебное заведение.