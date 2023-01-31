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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Тюменские школьники показали в подробностях, каким они хотят видеть наш город

31 января 2023, 15:11
Фото: 1MI

Школьники построили будущую Тюмень в Майнкрафте

Более 70 учеников тюменских школ построили свой родной город в компьютерной игре в рамках онлайн-проекта детского технопарка «Кванториум» META Tyumen 2.0. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
Сюжет
Тюмень

Дети воссоздали многоквартирные дома, медучреждения, скверы, мост Влюбленных и другие объекты, в том числе будущий межвузовский кампус, строительством которого руководил пятнадцатилетний Артём Свинин. Мальчик уверен, что такое место необходимо в Тюмени, чтобы привлечь юных горожан к сфере науки. В ближайшее время он планирует закончить работу над виртуальным проектом.

Ранее «Нащ город» сообщал, что губернатор подписал постановление о повышении расходов из городского бюджета на питание детей в школах.

Тюменские власти выделят из городского бюджета средства на питание школьников
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#Майнкрафт#Город будущего#Тюмень#Дети#Одаренные дети#Школьники#Проект#Строительство#Елена Чебоксарова#Видео
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