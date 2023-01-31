Тюменские школьники показали в подробностях, каким они хотят видеть наш город

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Дети воссоздали многоквартирные дома, медучреждения, скверы, мост Влюбленных и другие объекты, в том числе будущий межвузовский кампус, строительством которого руководил пятнадцатилетний Артём Свинин. Мальчик уверен, что такое место необходимо в Тюмени, чтобы привлечь юных горожан к сфере науки. В ближайшее время он планирует закончить работу над виртуальным проектом.
Ранее «Нащ город» сообщал, что губернатор подписал постановление о повышении расходов из городского бюджета на питание детей в школах.