Тюменские ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат выплаты от властей

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Published Сегодня, 03:47
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Проект постановления о единовременных выплатах ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф находится на рассмотрении правительства Тюменской области.
«Произвести единовременную выплату гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации; инвалидам вследствие воздействия радиации; гражданам из подразделений особого риска в размере 2 500 рублей. Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, членам семьи погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы в размере 2 000 рублей», — отмечено в проекте постановления правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 февраля 2023 года в Тюменской области вступают в силу ряд нововведений в законодательстве. В частности, будут проиндексированы на 11,9% размеры материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка.