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Тюменские инспекторы задержали 63-летнего пьяного тракториста

31 января 2023, 16:00
Фото: 1MI

Задержали 63-летнего пьяного тракториста из Тюменской области

В Тюменской области 63-летнего водителя трактора задержали сотрудники ГИБДД. По данным ведомства, он был пьян, Показания алкотестера у водителя трактора составили 0,78 мг.
«63-летний нетрезвый тракторист на тракторе Т40 остановлен в селе Лопазном Сладковского района. Права управления транспортом мужчина не имеет, в 2015-м году уже задерживался за пьяное вождение. Рассказал, что вечером пил водку, а утром поехал работать по хозяйству», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Ямской развернуло две легковушки после ДТП. Пострадали три человека.

В Тюмени на улице Ямской после ДТП развернуло две машины. Пострадали три человека
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Водители#Жалобы#Дороги#ГИБДД#Безопасность на дорогах
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