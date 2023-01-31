Тюменские инспекторы задержали 63-летнего пьяного тракториста

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«63-летний нетрезвый тракторист на тракторе Т40 остановлен в селе Лопазном Сладковского района. Права управления транспортом мужчина не имеет, в 2015-м году уже задерживался за пьяное вождение. Рассказал, что вечером пил водку, а утром поехал работать по хозяйству», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Ямской развернуло две легковушки после ДТП. Пострадали три человека.