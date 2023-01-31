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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Тюменская мебельная компания расширит производство и наймет дополнительный персонал

31 января 2023, 12:21
Фото: 1MI

Тюменская мебельная компания откроет новый цех и увеличит производство

Тюменской «Мебельной компании» предоставили заём в 10 млн рублей для увеличения производства. По данным регионального Инвестиционного агентства, фирма получила землю в аренду и помощь с подключением к инженерным сетям.

Расширение компании позволит увеличить объёмы производства.

«Инвестор завершил строительство цеха площадью 950 кв. м. Впереди — открытие помещения в 1000 кв. м.», - сообщает информцентр правительства региона.

Сейчас в регионе на сопровождении более 400 инвестпроектов.

Ранее «Наш город» сообщал, что к 2024 году Тюменский ремонтно-механический завод откроет производство товаров для нужд нефтегазовых и строительных компаний. Общий объём инвестиций составит 70 млн рублей. Инвестпроект позволит создать 22 рабочих места, завод сможет выпускать до 150 тонн сварной двутавровой балки и 50 тонн гнутого швеллера. 

Более того, в агентство инфраструктурного развития Тюменской области объявило аукцион на право выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Промышленный технопарк «ДСК-500» в Тюмени. На эти цели планируется потратить 102 млн рублей. 

По данным закупки № 32212010491, подрядная организация разработает проект ЦИМ производственных и административно-деловых здания технопарка «ДСК-500». Здесь же появится склад, центр обработки данных, здание с выставочной зоной (бизнес-инкубатор), гостиницы.

Предполагается, что в ходе строительства будут демонтированы 5 зданий.

Тюменское предприятие будет производить нефтегазовое и строительное оборудование
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги#Касается каждого
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