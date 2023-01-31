Тюменская мебельная компания расширит производство и наймет дополнительный персонал

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Расширение компании позволит увеличить объёмы производства.
«Инвестор завершил строительство цеха площадью 950 кв. м. Впереди — открытие помещения в 1000 кв. м.», - сообщает информцентр правительства региона.
Сейчас в регионе на сопровождении более 400 инвестпроектов.
Ранее «Наш город» сообщал, что к 2024 году Тюменский ремонтно-механический завод откроет производство товаров для нужд нефтегазовых и строительных компаний. Общий объём инвестиций составит 70 млн рублей. Инвестпроект позволит создать 22 рабочих места, завод сможет выпускать до 150 тонн сварной двутавровой балки и 50 тонн гнутого швеллера.
Более того, в агентство инфраструктурного развития Тюменской области объявило аукцион на право выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Промышленный технопарк «ДСК-500» в Тюмени. На эти цели планируется потратить 102 млн рублей.
По данным закупки № 32212010491, подрядная организация разработает проект ЦИМ производственных и административно-деловых здания технопарка «ДСК-500». Здесь же появится склад, центр обработки данных, здание с выставочной зоной (бизнес-инкубатор), гостиницы.
Предполагается, что в ходе строительства будут демонтированы 5 зданий.