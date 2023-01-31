Тюменка нашла родного брата на телешоу ДНК

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
За помощью в проведении теста тюменка обратилась в редакцию шоу «ДНК» на федеральном канале.
Олеся рассказала, что в детстве их мать была лишена родительских прав из-за аморального образа жизни, а отца дети и вовсе не знали. Поэтому брат с сестрой воспитывались в детском доме. Позже мальчика усыновила семья, Олеся тоже попала в приемную семью.
По словам тюменки, еще в детдоме она пыталась найти брата. В конечном итоге ей дали телефон семьи, усыновившей его, но приемная мать не захотела, чтобы ребенок общался с Олесей.
Однако девушка не оставила попыток выйти на связь со своим родственником. Как выяснилось, Илья даже не знал о том, что он не родной ребенок в семье и тем более о том, что у него есть сестра. На встречу с девушкой он согласился только после того, как узнал об общем наследстве — в Благовещенске дом и земельный участок им оставил родной брат их матери.
По итогам шоу стало известно, что вероятность кровного родства между участниками программы составляет 99,9%.
Ранее «Наш Город» писал, что страховой агент из Тюмени Ирина Гайдамак стала участницей нового музыкального шоу «Конфетка». Премьера передачи состоялась 28 января.