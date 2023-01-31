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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Тюменка нашла родного брата на телешоу ДНК

31 января 2023, 10:48
Фото: dnk-na-ntv.ru

Жительница Тюмени нашла родного брата на телешоу ДНК

Воспитанница детского дома, 30-летняя жительница Тюмени Олеся Федюк нашла своего брата, с которым была разлучена в детстве, в социальных сетях. Молодой человек сначала не хотел идти с девушкой на контакт, но узнав о наследстве согласился встретиться и проверить родство посредством теста ДНК.
Сюжет
Тюмень

За помощью в проведении теста тюменка обратилась в редакцию шоу «ДНК» на федеральном канале.

Олеся рассказала, что в детстве их мать была лишена родительских прав из-за аморального образа жизни, а отца дети и вовсе не знали. Поэтому брат с сестрой воспитывались в детском доме. Позже мальчика усыновила семья, Олеся тоже попала в приемную семью.

По словам тюменки, еще в детдоме она пыталась найти брата. В конечном итоге ей дали телефон семьи, усыновившей его, но приемная мать не захотела, чтобы ребенок общался с Олесей.

Однако девушка не оставила попыток выйти на связь со своим родственником. Как выяснилось, Илья даже не знал о том, что он не родной ребенок в семье и тем более о том, что у него есть сестра. На встречу с девушкой он согласился только после того, как узнал об общем наследстве — в Благовещенске дом и земельный участок им оставил родной брат их матери.

По итогам шоу стало известно, что вероятность кровного родства между участниками программы составляет 99,9%.

Ранее «Наш Город» писал, что страховой агент из Тюмени Ирина Гайдамак стала участницей нового музыкального шоу «Конфетка». Премьера передачи состоялась 28 января.

Тюменка стала участницей нового музыкального шоу на ТНТ
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Шоу#Реалити-шоу#Анализ днк#Тюмень#Тюменская область
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