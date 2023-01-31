Тюменка нашла родного брата на телешоу ДНК

Однако девушка не оставила попыток выйти на связь со своим родственником. Как выяснилось, Илья даже не знал о том, что он не родной ребенок в семье и тем более о том, что у него есть сестра. На встречу с девушкой он согласился только после того, как узнал об общем наследстве — в Благовещенске дом и земельный участок им оставил родной брат их матери.