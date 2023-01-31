Суд отправил в тюрьму на 16 лет подельника тюменского криминального авторитета

Ранее «Наш Город» писал, что в августе 2022 года суд отправил на 8,5 лет одного из членов этой же преступной группировки 32-летнего Рустама Дусанова. На данный момент под следствием находятся руководитель ОПГ Сергей Патрушев и его сообщники Валерий Тюльков, Иван Магера и другие.