Суд отправил в тюрьму на 16 лет подельника тюменского криминального авторитета

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Соответствующий вердикт вынесла коллегия присяжных. Заседатели посчитали, что подсудимый руководил одним из самостоятельных звеньев преступного сообщества, которое с июля по ноябрь 2020 года в Тюмени совершило 13 вымогательств денежных средств у граждан. Кроме того, установлено, что в ноябре 2020 года Косаревым была организована вооруженная банда.
Суд приговорил Александра Косарева к шестнадцати годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в августе 2022 года суд отправил на 8,5 лет одного из членов этой же преступной группировки 32-летнего Рустама Дусанова. На данный момент под следствием находятся руководитель ОПГ Сергей Патрушев и его сообщники Валерий Тюльков, Иван Магера и другие.