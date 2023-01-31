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Updated Сегодня, 07:11

Суд отправил в тюрьму на 16 лет подельника тюменского криминального авторитета

31 января 2023, 06:34
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Подельника тюменского криминального авторитета отправили в тюрьму на 16 лет

В Тюмени суд отправил на 16 лет в колонию строгого режима подельника криминального авторитета Сергея Патрушева, 50-летнего Александра Косарева признали виновным по статьям Уголовного кодекса «Бандитизм» и «Вымогательство, совершенное организованной группой лиц».
Сюжет
Тюмень

Соответствующий вердикт вынесла коллегия присяжных. Заседатели посчитали, что подсудимый руководил одним из самостоятельных звеньев преступного сообщества, которое с июля по ноябрь 2020 года в Тюмени совершило 13 вымогательств денежных средств у граждан. Кроме того, установлено, что в ноябре 2020 года Косаревым была организована вооруженная банда.

Суд приговорил Александра Косарева к шестнадцати годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в августе 2022 года суд отправил на 8,5 лет одного из членов этой же преступной группировки 32-летнего Рустама Дусанова. На данный момент под следствием находятся руководитель ОПГ Сергей Патрушев и его сообщники Валерий Тюльков, Иван Магера и другие.

Суд в Тюмени отправил в колонию на 8,5 лет члена ОПГ, вымогавшей деньги у проституток
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Вымогательство#Бандитизм#ОПГ#Происшествия#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область
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