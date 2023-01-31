Старое 80-летнее здание школы №2 снесут в центре Тюмени

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
С организацией уже подписан контракт на 3,3 млн рублей. Проект должен быть разработан до 10 мая 2023 года, далее начнётся демонтаж учебного заведения.
«Выполнение предпроектных работ по объекту: «Строительство школы в районе улиц Рижская - Республики г. Тюмень», - сообщается на сайте Госзакупки.
Стоит отметить, что старому зданию школы №2 уже больше 80 лет. В 2021 году на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту потратили около 20 млн рублей (об этом сообщал «Наш город»). Наполняемость классов составит 25-30 человек.