Старое 80-летнее здание школы №2 снесут в центре Тюмени

Стоит отметить, что старому зданию школы №2 уже больше 80 лет. В 2021 году на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту потратили около 20 млн рублей (об этом сообщал «Наш город»). Наполняемость классов составит 25-30 человек.