nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Старое 80-летнее здание школы №2 снесут в центре Тюмени

31 января 2023, 14:32
Фото: 1MI

В центре Тюмени снесут старое 80-летнее здание школы №2

В областной столице в 2023 году снесут 83-летнее здание школы №2 по улице Красных Зорь. На данный момент фирма «Проект-2001» разрабатывает план сноса учебного учреждения и строительства здания для 1100 учеников, сообщается на сайте Госзакупки.

С организацией уже подписан контракт на 3,3 млн рублей. Проект должен быть разработан до 10 мая 2023 года, далее начнётся демонтаж учебного заведения.

«Выполнение предпроектных работ по объекту: «Строительство школы в районе улиц Рижская - Республики г. Тюмень», - сообщается на сайте Госзакупки.

Стоит отметить, что старому зданию школы №2 уже больше 80 лет. В 2021 году на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту потратили около 20 млн рублей (об этом сообщал «Наш город»). Наполняемость классов составит 25-30 человек.

В Тюмени снесут школу №2 и построят здание на 1 100 учеников
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школы#Спортивные школы#Строительство дома#Строительство и архитектура#Документы на строительство
Подпишитесь
«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
Сегодня, 08:49
Адвокат полицейского, стрелявшего в человека, просит оправдать своего подзащитного
Сегодня, 11:14
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
Вчера, 11:53
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
В ЖК «Домашний» стартовали продажи квартир уже в пятом доме
Сегодня, 13:50
В Тюмени стали дешеветь мясные продукты
Сегодня, 09:49