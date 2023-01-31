Стали известны подробности о тарифах на новых парковках

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В первую неделю водителей штрафовать не будут, автомобилисты, не заплатившие за стоянку, получат только предупреждение.
А вот с 13 февраля всех нарушителей будут наказывать: штраф за парковку, неоплаченную до конца дня, составит 2,5 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения — в два раза больше.
6 и 8 февраля волонтеры помогут водителям провести оплату, которую возможно совершить с помощью любой карты Банка, не принимаются только наличные средства.
Напомним, что новые паркоматы появятся в городе с 6 февраля. В платном режиме заработают еще четыре зоны на 1224 автоместа.