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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Стали известны подробности о тарифах на новых парковках

31 января 2023, 16:48
Фото: 1MI

В Тюмени будут штрафовать автомобилистов за неоплаченные стоянки

По будням с 7 до 19 часов за парковку нужно будет платить 30 рублей в час, а стоимость паркинга в границах улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической составит 25 рублей в час.

В первую неделю водителей штрафовать не будут, автомобилисты, не заплатившие за стоянку, получат только предупреждение.

А вот с 13 февраля всех нарушителей будут наказывать: штраф за парковку, неоплаченную до конца дня, составит 2,5 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения — в два раза больше.

6 и 8 февраля волонтеры помогут водителям провести оплату, которую возможно совершить с помощью любой карты Банка, не принимаются только наличные средства.

Напомним, что новые паркоматы появятся в городе с 6 февраля. В платном режиме заработают еще четыре зоны на 1224 автоместа.

С февраля в Тюмени станет больше платных парковок
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#Елена Чебоксарова#Платная парковка#Парковка#Автомобилисты#Тариф#Цена#Стоимость#Штраф
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