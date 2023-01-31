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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:48

«Россети Тюмень» подвели итоги работы с неплательщиками в 2022 году

31 января 2023, 12:46
Фото: "Россети Тюмень"

«Россети Тюмень» подвели итоги работы с неплательщиками в 2022 году

Должники компании «Россети Тюмень» в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО по итогам 2022 года выплатили ей более 250 млн рублей. Значительная часть суммы, свыше 226 млн рублей, была уплачена компании в ходе досудебного урегулирования.
Сюжет
Тюмень

Еще 24 млн энергетики получили от дебиторов по решению арбитражных судов. Благодаря эффективной претензионной работе в прошлом году компания направила в суды вдвое меньше исков по сравнению с 2021 годом. Сумма исковых производств также уменьшилась и составила порядка 41 млн рублей. В целом же доля просроченных обязательств потребителей в общем объёме оказанных услуг по передаче электроэнергии за год составила менее 0,04%. Основными должниками энергокомпании остаются территориальные сетевые организации.

Отметим, средства за оказанные услуги по передаче электроэнергии, взыскиваемые с должников, «Россети Тюмень» направляют на реализацию основных производственных программ и модернизацию электросетевого комплекса, обеспечивающего электроснабжение более 3,8 млн жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Справочно:

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии (в том числе выявленное повторно) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 до 200 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

«Россети Тюмень» напоминают, что сообщить о случаях энерговоровства или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному единому номеру контактного центра 8-800-220-0-220 (звонок анонимный). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте [email protected].

#Тюмень#Тюменская область#Россети#Россети Тюмень#Алиса Вернер
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