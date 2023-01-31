«Россети Тюмень» подвели итоги работы с неплательщиками в 2022 году

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии (в том числе выявленное повторно) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 до 200 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.