Реконструкция тюменского Рощино подорожала за полгода почти в два раза

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Согласно документации, опубликованной на портале Госзакупки, работы по реконструкции должны быть проведены в три этапа.
До конца мая 2023 года подрячик должен завершить демонтаж зданий, вынос инженерных сетей из зоны строительства. В сентябре 2024 года — закончить работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.
В сентябре 2025 года должны быть завершены отделочные, инженерные и сопутствующие строительно-монтажные работ второго этапа, в октябре 2026 года закончены работы третьего этапа. В срок до 31 января 2027 года запланировано полное окончание реконструкции аэровокзального комплекса.
Принимать заявки на участие в тендере будут до 8 февраля 2023 года. Подведение итогов и выбор подрядчика состоится 20 февраля 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре 2022 года АО «Аэропорт Рощино» объявляло аналогичную закупку. Аукцион признали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. В декабре тендер был размещен вновь, его стоимость составила 12,5 миллиардов рублей. Закупка была признала недействующей из-за поступившей жалобы.