nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Реконструкция тюменского Рощино подорожала за полгода почти в два раза

31 января 2023, 07:25
Фото: 1MI

Расходы на реконструкцию тюменского аэропорта увеличили до 14 миллиардов рублей

Тюменский аэропорт Рощино в третий раз за последние полгода объявил аукцион по поиску подрядной организации, готовой заняться реконструкцией аэровокзального комплекса. С сентября стоимость работ выросла почти в два раза — до 14 миллиардов рублей.
Сюжет
Тюмень

Согласно документации, опубликованной на портале Госзакупки, работы по реконструкции должны быть проведены в три этапа.

До конца мая 2023 года подрячик должен завершить демонтаж зданий, вынос инженерных сетей из зоны строительства. В сентябре 2024 года — закончить работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.

В сентябре 2025 года должны быть завершены отделочные, инженерные и сопутствующие строительно-монтажные работ второго этапа, в октябре 2026 года закончены работы третьего этапа. В срок до 31 января 2027 года запланировано полное окончание реконструкции аэровокзального комплекса.

Принимать заявки на участие в тендере будут до 8 февраля 2023 года. Подведение итогов и выбор подрядчика состоится 20 февраля 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре 2022 года АО «Аэропорт Рощино» объявляло аналогичную закупку. Аукцион признали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. В декабре тендер был размещен вновь, его стоимость составила 12,5 миллиардов рублей. Закупка была признала недействующей из-за поступившей жалобы.

Из Тюмени не смог вылететь в Ханты-Мансийск самолет из-за технических неполадок
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Закупки#Аэропорт Рощино#Реконструкция "Рощино"#Тюмень#Тюменская область#Аукцион#Тендеры
Подпишитесь
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
Вчера, 11:53
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
27 января 10:06