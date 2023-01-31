Реконструкция тюменского Рощино подорожала за полгода почти в два раза

Расходы на реконструкцию тюменского аэропорта увеличили до 14 миллиардов рублей

Тюменский аэропорт Рощино в третий раз за последние полгода объявил аукцион по поиску подрядной организации, готовой заняться реконструкцией аэровокзального комплекса. С сентября стоимость работ выросла почти в два раза — до 14 миллиардов рублей.

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