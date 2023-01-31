Пропавшего три дня назад 37-летнего тюменца нашли живым

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу в областной столице нашли за шесть часов пропавшую первоклассницу. Девочку обнаружили в доме ее отца — ребенок ушел к папе, потому что поссорился с мамой. С 7-летней девочкой все в порядке.
В настоящее время в Тюменской области продолжаются поиски Олега Зверева 1975 года рождения. Мужчину ищут с 30 сентября 2022 года. Рост 1,7 метра, телосложение среднее, внешность славянская.