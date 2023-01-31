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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Пропавшего три дня назад 37-летнего тюменца нашли живым

31 января 2023, 10:22
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

В Тюмени нашли пропавшего 14 января 37-летнего мужчины

В Тюмени завершены поиски 37-летнего Дмитрия Самохина. Мужчина пропал 14 января. Сегодня волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о том, что тюменец найден живым. Где пропадал Дмитрий не сообщается.
Сюжет
Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу в областной столице нашли за шесть часов пропавшую первоклассницу. Девочку обнаружили в доме ее отца — ребенок ушел к папе, потому что поссорился с мамой. С 7-летней девочкой все в порядке.

В настоящее время в Тюменской области продолжаются поиски Олега Зверева 1975 года рождения. Мужчину ищут с 30 сентября 2022 года. Рост 1,7 метра, телосложение среднее, внешность славянская.

Стало известно, как нашли пропавшую в Тюмени семилетнюю школьницу
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиски#Поиски пропавших#Пропавшие без вести#Тюмень#Тюменская область
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