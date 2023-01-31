Платная парковка в Тюмени, выросли расходы на питание школьников, сбили 2 рабочих

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
В Тюмени с 6 февраля 2023 года расширяется зона платной парковки.
Запланировано 13 отдельных зон на 1662 автоместа.
Стоит отметить, что жители тюменских домов на улице Свердлова, 20 и 22а, направили в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора коллективное письмо с просьбой отменить решение по организации платной парковки на улицах Елецкой и Орджоникидзе.
В Тюмени расходы на питание школьников увеличат за счет бюджета.
Руслан Кухарук подписал постановление о повышении расходов на питание в школах. Это произошло в связи с повышающимися ценами на продукты. По его словам, средства из бюджета тюменские власти предусмотрели и для льготников.
Прокурор запросил 9,5 года колонии следователю из Тюмени, сбившему насмерть 2 рабочих.
В ноябре 2021 года на путепроводе улицы Федюнинского, 34-летний следователь сбил на своей машине двух дорожных рабочих — Колчанова и Морозова. Пострадавшие скончались на месте.
«В результате дорожно-транспортного происшествия, Колчанову и Морозову были нанесены тупые сочетанные травмы туловища, головы и конечностей, от которых они скончались на месте происшествия», — рассказала прокурор.
Подсудимый признал вину в совершении преступления, он подтвердил, что сел за руль пьяным.