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Платная парковка в Тюмени, выросли расходы на питание школьников, сбили 2 рабочих

31 января 2023, 18:42
Фото: 1MI

Рост расходов на школьников, сбили насмерть 2 рабочих, платная парковка в Тюмени

В областной столице с 6 февраля зона платной парковки снова расширится. МКУ «Тюменьгортранс» встретится с жителями домов, расположенных в районе улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной и обсудит вопросы парковок во дворах.

В Тюмени с 6 февраля 2023 года расширяется зона платной парковки.      

Стоит отметить, что жители тюменских домов на улице Свердлова, 20 и 22а, направили в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора коллективное письмо с просьбой отменить решение по организации платной парковки на улицах Елецкой и Орджоникидзе.

В Тюмени расходы на питание школьников увеличат за счет бюджета.

Руслан Кухарук подписал постановление о повышении расходов на питание в школах. Это произошло в связи с повышающимися ценами на продукты. По его словам, средства из бюджета тюменские власти предусмотрели и для льготников.

Прокурор запросил 9,5 года колонии следователю из Тюмени, сбившему насмерть 2 рабочих.

В ноябре 2021 года на путепроводе улицы Федюнинского, 34-летний следователь сбил на своей машине двух дорожных рабочих — Колчанова и Морозова. Пострадавшие скончались на месте.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, Колчанову и Морозову были нанесены тупые сочетанные травмы туловища, головы и конечностей, от которых они скончались на месте происшествия», — рассказала прокурор.

Подсудимый признал вину в совершении преступления, он подтвердил, что сел за руль пьяным.

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