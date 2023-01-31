Перед отъездом в берлогу Белые медведи СУЭНКО объявляют конкурс

Posted 31 января 09:51
Published 31 января 09:51
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Уже несколько лет в Тюмень на зимовку традиционно приезжают Матильда
Потаповна с медвежатами Умкой, Пломбиром и Топтыжкой. В этом году появился папа
Миша, которого установили у здания городской Администрации.
Перед Новым 2023-им годом мишки из Тюмени, Кургана и Тобольска снялись в
короткометражном фильме о своем путешествии по городам. Им будет очень приятно,
если как можно больше людей увидят эти кадры, почувствуют волшебную атмосферу.
11 февраля семейство уедет из Тюмени в свою берлогу. А пока объявляет конкурс для
всех желающих! Каждый участник получит на память комплект наклеек-стикеров с
Белыми медведями. Для получения подарка нужно выполнить несколько условий:
1. С 30 января по 6 февраля 2023 года прийти к одной из арок в Тюмени (адреса
укажем ниже), найти на арке QR-код, перейти по нему и после перехода –
сделать скриншот экрана.
2. Прийти в Центр обслуживания клиентов в своем городе и получить набор
наклеек с Белыми Медведями СУЭНКО! Стикеры можно будет получить в
течение всего месяца, до 28 февраля 2023 года включительно.
В Тюмени установлены 8 комплектов световых арок. Вместе они образуют созвездие
Большой Медведицы: взгляните на карту! А находятся они по следующим адресам: ул.
Одесская, 27, ул. Одесская, 53, Текутьевский бульвар, сквер напротив ТРЦ «Гудвин» (ул.
М. Горького), сквер Материнства (ул. Свердлова), Мост Влюбленных, сквер Болгаро-
Советской дружбы (ул. Ямская), сквер Льва Ровнина (ул. Н. Федорова). Получить
наклейки можно будет в Центре обслуживания клиентов СУЭНКО в будни с
понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по ул. Северная, 32а.