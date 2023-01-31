nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 09:51

Published 31 января 09:51

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Перед отъездом в берлогу Белые медведи СУЭНКО объявляют конкурс

31 января 2023, 09:51
Фото: СУЭНКО

Перед отъездом в берлогу Белые медведи СУЭНКО объявляют конкурс

Совсем скоро семейство Белых медведей СУЭНКО отправится в свою берлогу. Но они не могут просто так уехать, не попрощавшись с горожанами! На этот раз косолапые приготовили простой конкурс, принять участие в котором может любой желающий, и получить в подарок классные наклейки-стикеры.

Уже несколько лет в Тюмень на зимовку традиционно приезжают Матильда
Потаповна с медвежатами Умкой, Пломбиром и Топтыжкой. В этом году появился папа
Миша, которого установили у здания городской Администрации.
Перед Новым 2023-им годом мишки из Тюмени, Кургана и Тобольска снялись в
короткометражном фильме о своем путешествии по городам. Им будет очень приятно,
если как можно больше людей увидят эти кадры, почувствуют волшебную атмосферу.
11 февраля семейство уедет из Тюмени в свою берлогу. А пока объявляет конкурс для
всех желающих! Каждый участник получит на память комплект наклеек-стикеров с
Белыми медведями. Для получения подарка нужно выполнить несколько условий:
1. С 30 января по 6 февраля 2023 года прийти к одной из арок в Тюмени (адреса
укажем ниже), найти на арке QR-код, перейти по нему и после перехода –
сделать скриншот экрана.
2. Прийти в Центр обслуживания клиентов в своем городе и получить набор
наклеек с Белыми Медведями СУЭНКО! Стикеры можно будет получить в
течение всего месяца, до 28 февраля 2023 года включительно.

В Тюмени установлены 8 комплектов световых арок. Вместе они образуют созвездие
Большой Медведицы: взгляните на карту! А находятся они по следующим адресам: ул.
Одесская, 27, ул. Одесская, 53, Текутьевский бульвар, сквер напротив ТРЦ «Гудвин» (ул.
М. Горького), сквер Материнства (ул. Свердлова), Мост Влюбленных, сквер Болгаро-
Советской дружбы (ул. Ямская), сквер Льва Ровнина (ул. Н. Федорова). Получить
наклейки можно будет в Центре обслуживания клиентов СУЭНКО в будни с
понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по ул. Северная, 32а.

#СУЭНКО
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
Вчера, 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
Вчера, 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
Вчера, 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
Вчера, 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
Вчера, 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
Вчера, 08:20