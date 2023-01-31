Перед отъездом в берлогу Белые медведи СУЭНКО объявляют конкурс

Уже несколько лет в Тюмень на зимовку традиционно приезжают Матильда

Потаповна с медвежатами Умкой, Пломбиром и Топтыжкой. В этом году появился папа

Миша, которого установили у здания городской Администрации.

Перед Новым 2023-им годом мишки из Тюмени, Кургана и Тобольска снялись в

короткометражном фильме о своем путешествии по городам. Им будет очень приятно,

если как можно больше людей увидят эти кадры, почувствуют волшебную атмосферу.

11 февраля семейство уедет из Тюмени в свою берлогу. А пока объявляет конкурс для

всех желающих! Каждый участник получит на память комплект наклеек-стикеров с

Белыми медведями. Для получения подарка нужно выполнить несколько условий:

1. С 30 января по 6 февраля 2023 года прийти к одной из арок в Тюмени (адреса

укажем ниже), найти на арке QR-код, перейти по нему и после перехода –

сделать скриншот экрана.

2. Прийти в Центр обслуживания клиентов в своем городе и получить набор

наклеек с Белыми Медведями СУЭНКО! Стикеры можно будет получить в

течение всего месяца, до 28 февраля 2023 года включительно.