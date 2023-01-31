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Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

Пациенты теряют сознание в тюменской больнице из-за больших очередей

31 января 2023, 02:52
Фото: 1MI

В Тюмени жалуются на многочасовые очереди в больнице

Местный житель пожаловался, что в клинической больнице «РЖД-Медицина» людям приходится сидеть в очереди по 3-4 часа. Об этом он сообщил в паблике «ЧС Тюмень».
«Больница „РЖД-Медицина“, Московский тракт. Безобразная работа сотрудников, люди с повышенным сахаром в крови теряют созание, сидя в очереди, а главврач говорит, что все под контролем! В стенах больницы можно умереть! Очереди многочасовые, врачи ходят вразвалочку, куда смотрит здравоохранение?» — написал горожанин.

В комментариях ему ответили, что в бесплатных поликлиниках везде так и предложили получать помощь платно, если по ОМС что-то не устраивает.

Некоторые тюменцы поделились, что им вполне понравилось это медучреждение.

«В палатах хорошо: душ, туалет, ТВ, холодильник, часто медсестры заходят. Нормальная больница, а то, что страшненькая, дак все государственные больницы не пятизвёздочные отели», — рассказала одна из подписчиц, которая лежала там по ОМС.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жаловались на холод и отсутствие ремонта в областной инфекционной больнице.

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#Елена Чебоксарова#Очередь#Больница#Жалоба#Тюменцы#Врач#Больные#Пациенты
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