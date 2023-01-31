Пациенты теряют сознание в тюменской больнице из-за больших очередей

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
«Больница „РЖД-Медицина“, Московский тракт. Безобразная работа сотрудников, люди с повышенным сахаром в крови теряют созание, сидя в очереди, а главврач говорит, что все под контролем! В стенах больницы можно умереть! Очереди многочасовые, врачи ходят вразвалочку, куда смотрит здравоохранение?» — написал горожанин.
В комментариях ему ответили, что в бесплатных поликлиниках везде так и предложили получать помощь платно, если по ОМС что-то не устраивает.
Некоторые тюменцы поделились, что им вполне понравилось это медучреждение.
«В палатах хорошо: душ, туалет, ТВ, холодильник, часто медсестры заходят. Нормальная больница, а то, что страшненькая, дак все государственные больницы не пятизвёздочные отели», — рассказала одна из подписчиц, которая лежала там по ОМС.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жаловались на холод и отсутствие ремонта в областной инфекционной больнице.