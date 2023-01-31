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Published Сегодня, 01:30

Modified Сегодня, 01:34

Updated Сегодня, 01:34

Ночью в Тюмени сбили двух пешеходов

31 января 2023, 01:30
Фото: 1MI

Двое жителей Тюмени попали под колеса легковых автомобилей

Первый инцидент произошел по улице Республики, в районе ДК «Строитель» второй — напротив второй городской больницы по адресу Мельникайте, 75. Об этом сообщили подписчики паблика «ЧС Тюмень».
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ДТП

По улице Республики пешеход попал под колеса такси. Асфальт был в крови, пострадавшего увезли на скорой. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

А в 22:06 в районе ОКБ № 2 легковой автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Подписчики отмечают, что она сама виновата, так как до светофора было идти не так уж далеко. 

Пока неизвестно, какие травмы получили пострадавшие и в каком состоянии сейчас находятся.

Комментарии от сотрудников ГИБДД ожидаются.

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Пешеходы#Авария#Пострадавшие#Правонарушения#Первая медицинская помощь#Автомобилисты
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