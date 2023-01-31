Ночью в Тюмени сбили двух пешеходов

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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По улице Республики пешеход попал под колеса такси. Асфальт был в крови, пострадавшего увезли на скорой. На место прибыли сотрудники ГИБДД.
А в 22:06 в районе ОКБ № 2 легковой автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Подписчики отмечают, что она сама виновата, так как до светофора было идти не так уж далеко.
Пока неизвестно, какие травмы получили пострадавшие и в каком состоянии сейчас находятся.
Комментарии от сотрудников ГИБДД ожидаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в результате ДТП под Тобольском были госпитализированы водитель легковушки и водитель КамАза.