Молодые вандалы возместили ущерб за осквернение сквера Победы

Изначально предполагалось, что конструкцию начнут ремонтировать в начале февраля, но работы удалось завершить гораздо быстрее. Оторванные буквы были созданы по-новой специалистами подрядной организации на средства молодых людей, осквернивших сквер. Однако расследование по уголовному делу правонарушений продолжается.