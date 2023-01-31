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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Молодые вандалы возместили ущерб за осквернение сквера Победы

31 января 2023, 13:43
Фото: Управа Восточного А.О. Администрации г. Тюмени

В Тюмени восстановлены поврежденные элементы арки в сквере Победы

В тюменском сквере Победы по улице Валерии Гнаровской восстановили поврежденную молодыми людьми арку, сообщили на сайте городской администрации.

Изначально предполагалось, что конструкцию начнут ремонтировать в начале февраля, но работы удалось завершить гораздо быстрее. Оторванные буквы были созданы по-новой специалистами подрядной организации на средства молодых людей, осквернивших сквер. Однако расследование по уголовному делу правонарушений продолжается.

Напомним, ранее «Наш город» писал, что в социальных сетях распространилось  видео, на котором юноши портят арку сквера. Злоумышленники были найдены и арестованы через несколько дней.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Сквер#Вандалы#Хулиганство#Наказание#Ущерб#Правонарушения
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