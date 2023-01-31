Молодые вандалы возместили ущерб за осквернение сквера Победы

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Изначально предполагалось, что конструкцию начнут ремонтировать в начале февраля, но работы удалось завершить гораздо быстрее. Оторванные буквы были созданы по-новой специалистами подрядной организации на средства молодых людей, осквернивших сквер. Однако расследование по уголовному делу правонарушений продолжается.
Напомним, ранее «Наш город» писал, что в социальных сетях распространилось видео, на котором юноши портят арку сквера. Злоумышленники были найдены и арестованы через несколько дней.