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Posted 31 января 13:04

Published 31 января 13:04

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Льготная ипотека для тюменских айтишников стала еще доступнее

31 января 2023, 13:04
Фото: Pixabay
Льготная ипотека по ставке до 5% годовых смогут взять сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний, а не только получатели налоговых льгот.Оформить жилищный кредит теперь могут специалисты от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как было ранее, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

С начала действия программы специалистам тюменских ИТ-компаний было выдано 72 ипотечных кредита на общую сумму свыше 460 млн рублей.

Меры государственной поддержки ИТ-отрасли реализуются в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Правительство Российской Федерации приняло поправки, в соответствии с которыми расширился круг специалистов, которым доступна льготная ипотека.

Кроме того, снижены требования по заработной плате. Так, для сотрудников компаний, зарегистрированных в Тюменской области, минимальный уровень заработной платы должен составлять 70 тыс. рублей (ранее было 100 тыс. рублей). При этом в расчете доходов будет учитываться не только зарплата с основного места работы, но и по совместительству в иной аккредитованной ИТ-компании.

Для сохранения льготной ставки по ипотеке специалисту нужно проработать в аккредитованной компании не менее 5 лет. Если сотрудник уволится раньше, такая ставка будет действовать для него еще полгода.

Заявки по обновлённым условиям уже принимаются. Выдача кредитов начнётся 7 февраля, после вступления новых правил в силу.

 

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