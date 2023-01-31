Льготная ипотека для тюменских айтишников стала еще доступнее

Posted 31 января 13:04
Published 31 января 13:04
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
С начала действия программы специалистам тюменских ИТ-компаний было выдано 72 ипотечных кредита на общую сумму свыше 460 млн рублей.
Меры государственной поддержки ИТ-отрасли реализуются в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
Правительство Российской Федерации приняло поправки, в соответствии с которыми расширился круг специалистов, которым доступна льготная ипотека.
Кроме того, снижены требования по заработной плате. Так, для сотрудников компаний, зарегистрированных в Тюменской области, минимальный уровень заработной платы должен составлять 70 тыс. рублей (ранее было 100 тыс. рублей). При этом в расчете доходов будет учитываться не только зарплата с основного места работы, но и по совместительству в иной аккредитованной ИТ-компании.
Для сохранения льготной ставки по ипотеке специалисту нужно проработать в аккредитованной компании не менее 5 лет. Если сотрудник уволится раньше, такая ставка будет действовать для него еще полгода.
Заявки по обновлённым условиям уже принимаются. Выдача кредитов начнётся 7 февраля, после вступления новых правил в силу.