Корпорация МСП реализует программу по "выращиванию" поставщиков из МСП

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Для развития МСП с целью их возможности в дальнейшем быть участниками закупок товаров, услуг и работ запускают три специальные программы. Они уже прошли утверждение и будут реализовываться крупнейшими игроками российского рынка – ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком» и энергетической компанией «Интер РАО» при участии Корпорации МСП, передает tass.ru со ссылкой на сообщение корпорации.
В соответствии с программой «Ростелекома» можно объявлять отбор предприятий из числа МСП для «выращивания» поставщиков по ряду позиций, включая вычислительную технику, проекторы и мониторы, специализированную одежду и обувь, а также антенны с держателями, сооружения и линии связи, средства коммуникации и комплектующие для них.
Группа «Интер РАО» предлагает свою программу всем малым и средним предприятиям, у которых есть актуальная для энергокомпании продукция, услуги или работы. Программа РЖД предполагает развитие МСП для поставок ручных инструментов с механизированным приводом.
Как подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, подключение трех компаний-гигантов к процессу «выращивания» поставщиков из субъектов МСП говорит о том, что крупный бизнес считает такое направление перспективным. По мнению Исаевича, предприниматели будут стремиться стать участниками новых программ, поскольку и у крупного бизнеса, и у МСП есть заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и нацеленность на результат.
Для тех предприятий, которые уже вошли в программы, государственные компании создадут индивидуальные карты развития. Они могут включать в себя комплексные мероприятия, в том числе разные виды поддержки – методическую и информационную, финансовую и правовую, организационную и методическую. Кроме этого, для участников процесса предусмотрена возможность заключения офсетных договоров.