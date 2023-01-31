Корпорация МСП реализует программу по "выращиванию" поставщиков из МСП

Как подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, подключение трех компаний-гигантов к процессу «выращивания» поставщиков из субъектов МСП говорит о том, что крупный бизнес считает такое направление перспективным. По мнению Исаевича, предприниматели будут стремиться стать участниками новых программ, поскольку и у крупного бизнеса, и у МСП есть заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и нацеленность на результат.