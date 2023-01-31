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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Дважды за сутки сбитый машиной тюменец попал под колеса не случайно

31 января 2023, 16:12
Фото: 1MI

Тюменец, дважды угодивший под колеса машины, проходит лечение у психологов

Тюменца, который за сутки дважды попал под машину, признался врачам, что это произошло неслучайно. По данным телеграм-канала Shot, 26-летний Илья заявил врачам, что ему теперь сложно жить «из-за ошибок молодости».

С ним работают психологи.

«После двух ДТП у него черепно-мозговая, перелом руки и ушибы. В момент аварий он был совершенно трезв, но при общении с врачами бредил. Хотя на учетах нигде ранее не состоял», - сообщает Shot.

Молодой человек работал программистом в Utair и музыкантом (играл на гуслях).

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменца дважды за вечер сбила машина. Второй раз, когда он возвращался из больницы ОКБ №2.

Тюменца дважды за вечер сбила машина. Второй раз — во время возвращения из больницы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Водители#Жалобы#Дороги#Безопасность на дорогах
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