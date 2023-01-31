Дважды за сутки сбитый машиной тюменец попал под колеса не случайно

Тюменец, дважды угодивший под колеса машины, проходит лечение у психологов

Тюменца, который за сутки дважды попал под машину, признался врачам, что это произошло неслучайно. По данным телеграм-канала Shot, 26-летний Илья заявил врачам, что ему теперь сложно жить «из-за ошибок молодости».