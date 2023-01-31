Дважды за сутки сбитый машиной тюменец попал под колеса не случайно

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
С ним работают психологи.
«После двух ДТП у него черепно-мозговая, перелом руки и ушибы. В момент аварий он был совершенно трезв, но при общении с врачами бредил. Хотя на учетах нигде ранее не состоял», - сообщает Shot.
Молодой человек работал программистом в Utair и музыкантом (играл на гуслях).
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменца дважды за вечер сбила машина. Второй раз, когда он возвращался из больницы ОКБ №2.