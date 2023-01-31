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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Бюджетный прогноз тюменского правительства экономист назвал крайне осторожным

31 января 2023, 05:21
Фото: 1MI

Бюджетный прогноз тюменского правительства экономист назвал крайне консервативным

Проект постановления «Об утверждении Бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2034 года» опубликовало правительство Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Согласно документу, прогнозируемый прирост объёма доходов консолидированного бюджета региона к 2034 году против 2022 года ожидается на уровне 138% или 102 миллиарда рублей, налоговых и неналоговых — 146% или 117 миллиардов рублей.

Одновременно с этим по неналоговым доходам ожидается снижение. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 2034 году составит порядка 99% против 93% в 2022 году, доля неналоговых доходов — 1% против 7% в 2022 году.

«В структуре налоговых доходов прогнозируется снижение доли налога на прибыль организаций с 64% в 2022 году до 61% в 2034 году с одновременным увеличением доли других доходных источников, в том числе налога на доходы физических лиц с 21% в 2022 году до 26% в 2034 году. В объеме неналоговых доходов доля доходов от использования имущества снизится с 81% в 2022 году до 40% в 2034 году», — сказано в документе.

Прогнозные параметры расходов бюджета Тюменской области на 2034 год составят порядка 357 миллиардов рублей с ростом против объемов 2022 года на 11% или 36 миллиардов рублей.

«На период 2023–2026 годов бюджет сбалансирован с дефицитом, основными источниками финансирования которого будут выступать государственные заимствования. Начиная с 2027 года, бюджет сбалансирован с профицитом, предусмотрено погашение государственных заимствований», — указано в проекте постановления.

По словам доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Ивана Вилкова, бюджетный прогноз, подготовленный правительством Тюменской области, является очень консервативным и сдержанным.

«В проект заложены довольно низкие цены на нефть — в районе пятидесяти долларов за баррель. Также прописан профицит бюджета. Правительство Тюменской области достаточно осторожно походит к прогнозу, перестраховывается. Но не стоит забывать о том, что еще не было ни одного прогноза, который бы сбылся на 100%», — сообщил Иван Вилков «Нашему Городу».

Также эксперт отметил, что при благоприятной политической ситуации, российская экономика может выйти на нулевой уровень уже в 2023 году, а в 2024 году продемонстрировать развитие.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году дефицит бюджета Тюменской области составит более 35 миллиардов рублей. Доходная часть сформирована на уровне 196,6 миллиардов рублей, расходная — 231,9 миллиарда рублей.

 

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