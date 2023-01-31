Бюджетный прогноз тюменского правительства экономист назвал крайне осторожным

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Согласно документу, прогнозируемый прирост объёма доходов консолидированного бюджета региона к 2034 году против 2022 года ожидается на уровне 138% или 102 миллиарда рублей, налоговых и неналоговых — 146% или 117 миллиардов рублей.
Одновременно с этим по неналоговым доходам ожидается снижение. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 2034 году составит порядка 99% против 93% в 2022 году, доля неналоговых доходов — 1% против 7% в 2022 году.
«В структуре налоговых доходов прогнозируется снижение доли налога на прибыль организаций с 64% в 2022 году до 61% в 2034 году с одновременным увеличением доли других доходных источников, в том числе налога на доходы физических лиц с 21% в 2022 году до 26% в 2034 году. В объеме неналоговых доходов доля доходов от использования имущества снизится с 81% в 2022 году до 40% в 2034 году», — сказано в документе.
Прогнозные параметры расходов бюджета Тюменской области на 2034 год составят порядка 357 миллиардов рублей с ростом против объемов 2022 года на 11% или 36 миллиардов рублей.
«На период 2023–2026 годов бюджет сбалансирован с дефицитом, основными источниками финансирования которого будут выступать государственные заимствования. Начиная с 2027 года, бюджет сбалансирован с профицитом, предусмотрено погашение государственных заимствований», — указано в проекте постановления.
По словам доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Ивана Вилкова, бюджетный прогноз, подготовленный правительством Тюменской области, является очень консервативным и сдержанным.
«В проект заложены довольно низкие цены на нефть — в районе пятидесяти долларов за баррель. Также прописан профицит бюджета. Правительство Тюменской области достаточно осторожно походит к прогнозу, перестраховывается. Но не стоит забывать о том, что еще не было ни одного прогноза, который бы сбылся на 100%», — сообщил Иван Вилков «Нашему Городу».
Также эксперт отметил, что при благоприятной политической ситуации, российская экономика может выйти на нулевой уровень уже в 2023 году, а в 2024 году продемонстрировать развитие.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году дефицит бюджета Тюменской области составит более 35 миллиардов рублей. Доходная часть сформирована на уровне 196,6 миллиардов рублей, расходная — 231,9 миллиарда рублей.