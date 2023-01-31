Более 1,7 тысячи тюменцев с инвалидностью нашли работу через службу занятости

В Тюменской области для работодателей, численность работников которых составляет не менее 35 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере трех процентов, напомнил Александр Сидоров. На рабочих местах, созданных на предприятиях и в организациях региона в рамках квоты, в настоящее время трудятся свыше 4,3 тысячи инвалидов. В рамках квоты работодателями заявлено в органы службы занятости более 1 тысячи 100 вакансий.