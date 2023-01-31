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Posted 31 января 13:58

Published 31 января 13:58

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Более 1,7 тысячи тюменцев с инвалидностью нашли работу через службу занятости

31 января 2023, 13:58
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
В прошлом году служба занятости Тюменской области помогла найти работу 1 711 людям с инвалидностью. Об этом на заседании президиума регионального правительства рассказал директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

«Нам удалось найти рабочие места для более чем 67 процентов инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Это на 3,9 процента больше, чем в 2021 году», – отметил директор департамента.

В Тюменской области для работодателей, численность работников которых составляет не менее 35 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере трех  процентов, напомнил Александр Сидоров. На рабочих местах, созданных на предприятиях и в организациях региона в рамках квоты, в настоящее время трудятся свыше 4,3 тысячи инвалидов. В рамках квоты работодателями заявлено в органы службы занятости более 1 тысячи 100 вакансий.

В общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Тюменской области доля работающих инвалидов в ноябре 2022 года составила 23,4 процента. Это больше, чем в среднем по стране.

Больше всего тюменских инвалидов трудится в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения, торговля. Активно создаются рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья в строительстве, сельском хозяйстве, ИТ-отрасли. Кроме того, при содействии службы занятости в 2022 году три инвалида открыли собственное дело.

В 2023 году планируется продолжить работу по обеспечению занятости инвалидов совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями. Департаментом труда и занятости населения Тюменской области по результатам объявленного конкурса заключен договор с АНО «Центр комплексного сопровождения инвалидов «Содействие», которым предусмотрено трудоустройство 40 инвалидов молодого возраста на постоянную работу. Проект планируется реализовать до 1 июля 2024 года.

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