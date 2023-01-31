Более 1,7 тыс. тюменцев с инвалидностью нашли работу через службу занятости

Posted 31 января 13:58
Published 31 января 13:58
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
«Нам удалось найти рабочие места для более чем 67 процентов инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Это на 3,9 процента больше, чем в 2021 году», — отметил директор департамента.
Глава ведомства напомним, что в Тюменской области для работодателей, численность работников которых составляет не менее 35 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере трех процентов. Сейчас по квоте работают 4,3 тысячи тюменцев с инвалидностью. Всего в рамках квоты работодателями региона заявлено свыше одной тысячи вакансий. Доля работающих инвалидов в конце прошлого года составила 23,4 процента. Это больше, чем в среднем по стране.
Чаще всего инвалида в Тюменской области предлагают работы в образовательных, медицинских, торговых организациях и учреждениях соцобслуживания. Также есть тюменцы с ОВЗ, которые открывают собственное дело.
Мероприятия по поддержке инвалидов, в особенности инвалидов молодых, — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. Поддержка инвалидов носит межведомственный характер. В 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.