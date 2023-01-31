Более 1,7 тыс. тюменцев с инвалидностью нашли работу через службу занятости

Глава ведомства напомним, что в Тюменской области для работодателей, численность работников которых составляет не менее 35 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере трех процентов. Сейчас по квоте работают 4,3 тысячи тюменцев с инвалидностью. Всего в рамках квоты работодателями региона заявлено свыше одной тысячи вакансий. Доля работающих инвалидов в конце прошлого года составила 23,4 процента. Это больше, чем в среднем по стране.