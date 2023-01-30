Жителям региона в январе предлагали устроится «другом лошадей»

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Так в число работ «не таких, как у всех» попала ставка арт-директора дл одного из санаториев региона. Платить ему обещают от 30 тысяч рублей, а в обязанности входит: организация и проведение концертов, спортивных и досуговых мероприятий для детей и взрослых. Сотруднику необходимо будет также взаимодействовать с приглашенными артистами и коллективами. Проживанием работодатель может обеспечить.
Другая тюменская компания ищет методиста по адаптации сотрудников. Он должен составлять методические пособия по корпоративному обучению, формировать учебные группы и проводить стажировку, адаптацию и аттестацию сотрудников. Работать нужно будет в «пятидневку», а зарплата будет варьироваться от 40 до 60 тысяч рублей в месяц.
А тому конюху, которого ищут для частного клуба, обещают платить от 20 ло 40 тысяч рублей. Руководство готова рассмотреть вариант с проживанием сотрудника на территории.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тобольске пассажиров аэропорта Ремезов пришлось эвакуировать в бомбоубежище, там прошла эвакуация в связи с сообщением о минировании.