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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Жителям региона в январе предлагали устроится «другом лошадей»

30 января 2023, 03:24
Фото: 1MI

В Тюменской области назвали самые необычные вакансии января

Частный конный клуб Тюменской области ищет конюха, который будет кормить животных, следить за их содержанием и поддерживать чистоту в помещениях, об этой и других необычных вакансиях рассказали эксперты сервиса «Авито Работа».
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Тюмень

Так в число работ «не таких, как у всех» попала ставка арт-директора дл одного из санаториев региона. Платить ему обещают от 30 тысяч рублей, а в обязанности входит: организация и проведение концертов, спортивных и досуговых мероприятий для детей и взрослых. Сотруднику необходимо будет также взаимодействовать с приглашенными артистами и коллективами. Проживанием работодатель может обеспечить.

Другая тюменская компания ищет методиста по адаптации сотрудников. Он должен  составлять методические пособия по корпоративному обучению, формировать учебные группы и проводить стажировку, адаптацию и аттестацию сотрудников. Работать нужно будет в «пятидневку», а зарплата будет варьироваться от 40 до 60 тысяч рублей в месяц.

А тому конюху, которого ищут для частного клуба, обещают платить от 20 ло 40 тысяч рублей. Руководство готова рассмотреть вариант с проживанием сотрудника на территории.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тобольске пассажиров аэропорта Ремезов пришлось эвакуировать в бомбоубежище, там прошла эвакуация в связи с сообщением о минировании.

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