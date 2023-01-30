Жителям региона в январе предлагали устроится «другом лошадей»

Так в число работ «не таких, как у всех» попала ставка арт-директора дл одного из санаториев региона. Платить ему обещают от 30 тысяч рублей, а в обязанности входит: организация и проведение концертов, спортивных и досуговых мероприятий для детей и взрослых. Сотруднику необходимо будет также взаимодействовать с приглашенными артистами и коллективами. Проживанием работодатель может обеспечить.