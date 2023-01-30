Зарплаты тюменцев выросли почти на 10%

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:31
На заседании координационного совета губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что повышение уровня жизни станет одной из главных задач на 2023 год.
В ходе заседания была приведена статистика, которая показала, что в 2022 году средняя месячная зарплата жителя региона выросла на 9,8% по сравнению с 2021 годом.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что учителя в Тюменской области чаще всего получают только голый оклад, который в среднем равняется 30 тысячам рублей.