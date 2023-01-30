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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Зарплаты тюменцев выросли почти на 10%

30 января 2023, 06:31
Фото: 1MI

Зарплата жителей Тюменской области выросла в 2022 году на 9,8%

Также известно, что мерами социальной поддержки в 2022 году пользовались более 402 тысяч жителей региона, среди которых более 125 тысяч детей.

На заседании координационного совета губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что повышение уровня жизни станет одной из главных задач на 2023 год.

В ходе заседания была приведена статистика, которая показала, что в 2022 году средняя месячная зарплата жителя региона выросла на 9,8% по сравнению с 2021 годом.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что учителя в Тюменской области чаще всего получают только голый оклад, который в среднем равняется 30 тысячам рублей.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Средняя зарплата#Зарплата депутатов#Годовой доход#Доходы#Отмывание доходов#Уровень жизни#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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