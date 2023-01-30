Юбилейный Югорский лыжный марафон проведут в начале апреле

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Югорский лыжный марафон проводят каждый год начиная с 2013 года. Так, в Ханты-Мансийск в минувшем году прибыли лыжники из 61 российского региона. В числе организаторов события - власти Ханты-Мансийского автономного округа, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт». Банк «Открытие» оказывает поддержку мероприятию. Медиахолдинг 1MI по традиции выступает информационным партнером гонки. Об этом информирует muksun.fm.
В разные годы на Югорском лыжном марафоне побеждали олимпийские чемпионы. Речь идет об Александре Легкове, Евгении Дементьеве, Александре Большунове, Сергее Устюгове и Татьяне Сориной. В гонке участвовали норвежец Петтер Нортуг (единственный на планете двукратный обладатель звания «Король лыж»), олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева и призеры чемпионатов мира по лыжам Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак. Также стоит упомянуть известных биатлонистов Никиту Поршнева, Светлану Слепцову, Карима Халили и других.
В сезоне 2021/2022 по числу финишировавших на трассе 50 километров мероприятие оказалось на втором месте в рейтинге самых массовых марафонов страны. Югорский лыжный марафон уступил лидерство Деминскому марафону, который проводится в Ярославской области.
В 2023 году седьмого апреля участники Югорского лыжного марафона смогут преодолеть классическим стилем дистанцию в 50 километров, а восьмого апреля – свободным стилем дистанции в 5, 25 и 50 километров.
Участвовать в гонке разрешат всем желающим. Для этого нужно уплатить регистрационный сбор и зарегистрироваться на сайте марафона - ugraloppet.ru.
Банк «Открытие» в качестве традиционного партнера марафона выделит призовой фонд и подготовит развлекательную программу для гостей. В 2023 году участие в марафоне также смогут принять любители лыж из других регионов, известные и уважаемые российские спортсмены, иностранные гости, заявил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.