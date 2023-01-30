Юбилейный Югорский лыжный марафон проведут в начале апреле

Югорский лыжный марафон проводят каждый год начиная с 2013 года. Так, в Ханты-Мансийск в минувшем году прибыли лыжники из 61 российского региона. В числе организаторов события - власти Ханты-Мансийского автономного округа, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт». Банк «Открытие» оказывает поддержку мероприятию. Медиахолдинг 1MI по традиции выступает информационным партнером гонки. Об этом информирует muksun.fm.