В Тюменском районе поймали вора двигателей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:54
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый за кражу житель Успенки 1998 года рождения. Безработный молодой человек рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что он проник на участок, где стояли автомобили «Жигули» и «Ниссан», снял оконную раму гаража и вывез на легковом автомобиле оба двигателя.
Похищенное мужчина сдал в качестве металлолома. Благо имущество удалось изъять и вернуть прежнему владельцу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Инесса Бранденбург дала показания по громкому делу о хищении у тюменского банка 560 млн рублей. Показания обвиняемой в судебном процессе озвучила представитель прокуратуры.