В Тюменском районе поймали вора двигателей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый за кражу житель Успенки 1998 года рождения. Безработный молодой человек рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что он проник на участок, где стояли автомобили «Жигули» и «Ниссан», снял оконную раму гаража и вывез на легковом автомобиле оба двигателя.