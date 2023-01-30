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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В Тюменском районе поймали вора двигателей

30 января 2023, 06:54
Фото: 1MI

В Тюменском районе полицейские раскрыли кражу двух двигателей

За кражу двух двигателей, общая сумма которых составляет 40 тысяч рублей, житель деревни Успенка может отправиться в тюрьму на 6 лет. Ему предъявляют обвинение по части 2 статьи 158 — кража.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый за кражу житель Успенки 1998 года рождения. Безработный молодой человек рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что он проник на участок, где стояли автомобили «Жигули» и «Ниссан», снял оконную раму гаража и вывез на легковом автомобиле оба двигателя.

Похищенное мужчина сдал в качестве металлолома. Благо имущество удалось изъять и вернуть прежнему владельцу.

Тюменца приговорили к условному сроку за кражу 400 рублей
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Инесса Бранденбург дала показания по громкому делу о хищении у тюменского банка 560 млн рублей. Показания обвиняемой в судебном процессе озвучила представитель прокуратуры.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Управление МВД России по ТО#Кража#Кража металла#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Уголовные дела#Уголовный кодекс#Общество#Происшествия#Наказание#Суд#Тюменская область
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