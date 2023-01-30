В Тюмени зарплаты выросли почти на 10%

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Он принял участие в заседании координационного совета по реализации мероприятий, которые направлены на снижение доли лиц с доходами ниже границы бедности. Об этом информирует «КП-Тюмень».
С января по октябрь 2022 года средняя зарплата в Тюменской области выросла на 9,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
Кроме того, в прошлом году мерами социальной поддержки воспользовались более 402 000 жителей региона. Так поддержку получили свыше 125 000 детей.
В начале 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области достиг 0,44%. Данный процент ниже, чем средний по Российской Федерации. В январе нынешнего года в службу занятости населения работодатели отправили данные порядка о 30 000 свободных вакансия.