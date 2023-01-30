В Тюмени зарплаты выросли почти на 10%

В начале 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области достиг 0,44%. Данный процент ниже, чем средний по Российской Федерации. В январе нынешнего года в службу занятости населения работодатели отправили данные порядка о 30 000 свободных вакансия.