В Тюмени убирают новогодние украшений

Из скверов и с площадей убирают новогодние ели, завершается демонтаж праздничного оформления. В Калининском административном округе уже снята каждая световая «Снежинка», украшавшая улицы Первомайскую и Ленина. Световые конструкции в виде снеговиков, сакур, Млечного пути, световых елей будут находиться на ответственном хранении у подрядных организаций. За этот период проведут их ревизию, а при необходимости и ремонт.