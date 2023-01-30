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Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:37

Updated Сегодня, 17:37

В Тюмени убирают новогодние украшений

30 января 2023, 17:37
Фото: Тюмень - наш дом

Новогодние украшения убирают с улиц Тюмени

В областной столице пришло время снимать новогодний наряд. Ёлочки и городские украшения теперь идут на склад. Тюмени возвращают ее обычный повседневный облик, сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Из скверов и с площадей убирают новогодние ели, завершается демонтаж праздничного оформления. В Калининском административном округе уже снята каждая световая «Снежинка», украшавшая улицы Первомайскую и Ленина. Световые конструкции в виде снеговиков, сакур, Млечного пути, световых елей будут находиться на ответственном хранении у подрядных организаций. За этот период проведут их ревизию, а при необходимости и ремонт.

Ранее «Наш город» сообщал, что местная блогерша продала рекламное место на ногтях за 5 тысяч рублей. 

Тюменка продает рекламное место на ногтях за 5 тысяч рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Погода#Деньги#Автобусы#Дороги
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