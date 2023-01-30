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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Тюмени ребенок проглотил стекло

30 января 2023, 11:31
Фото: 1MI

В Тюмени маленькая девочка дома проглотила осколок

Двухгодовалая девочка собрала с пола осколок стеклянной пипетки и проглотила его, сообщили в пресс-службе регионального Департамента здравоохранения.

Родители малышки рассказали, что разбили этот предмет и поспешили собрать осколки, однако всех деталей не обнаружили. После этого они заглянули девочке в рот и заметили на небе порезы.

Взрослые сразу же позвонили в скорую. По их словам, ребенок продолжал нормально себя чувствовать и даже просил включить мультики. Малышку госпитализировали для дальнейшего обследования.

Фельдшер Александра Берчатова напомнила, что если ребенок проглотил стекло, гвоздь, батарейку или другой опасный предмет, то ни в коем случае нельзя дожидаться, когда это  выйдет само, а также самостоятельно промывать желудок или давать малышу лекарства по своему усмотрению. Нужно сразу же обращаться к врачам.

Ранее «Наш город» сообщал, что во дворе дома по адресу Михала Сперанского, 19, ребенок вывихнул руку, прокатившись на горке.

 

 

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#Елена Чебоксарова
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