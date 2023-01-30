В Тюмени ребенок проглотил стекло

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Родители малышки рассказали, что разбили этот предмет и поспешили собрать осколки, однако всех деталей не обнаружили. После этого они заглянули девочке в рот и заметили на небе порезы.
Взрослые сразу же позвонили в скорую. По их словам, ребенок продолжал нормально себя чувствовать и даже просил включить мультики. Малышку госпитализировали для дальнейшего обследования.
Фельдшер Александра Берчатова напомнила, что если ребенок проглотил стекло, гвоздь, батарейку или другой опасный предмет, то ни в коем случае нельзя дожидаться, когда это выйдет само, а также самостоятельно промывать желудок или давать малышу лекарства по своему усмотрению. Нужно сразу же обращаться к врачам.
Ранее «Наш город» сообщал, что во дворе дома по адресу Михала Сперанского, 19, ребенок вывихнул руку, прокатившись на горке.