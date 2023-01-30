В Тюмени ребенок проглотил стекло

Фельдшер Александра Берчатова напомнила, что если ребенок проглотил стекло, гвоздь, батарейку или другой опасный предмет, то ни в коем случае нельзя дожидаться, когда это выйдет само, а также самостоятельно промывать желудок или давать малышу лекарства по своему усмотрению. Нужно сразу же обращаться к врачам.