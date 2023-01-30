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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

В Тюмени разрушается жилой дом на улице Индустриальной

30 января 2023, 17:26
Фото: ЧС Тюмень

Жилой дом на улице Индустриальной в Тюмени постепенно разрушается

В областной столице жители дома на улице Индустриальной, 47, обсуждают капремонт. Их дом покрылся крупными трещинами, «всё течёт». По данным паблика «ЧС Тюмень», жить тут очень сложно.

Горожане полагают, что здание долго не простоит.

«Индустриальная 47 . Первый этаж. За железными дверями. Проведен капитальный ремонт здания. Над первым этажом, еще 2 жилых этажа. Все течет. Все топит», - отмечается в паблике «ЧС Тюмень».

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в этом же доме люди боялись выходить во двор из-за огромных сосулек на крыше. Их никто не убирал. На компанию уже не первый раз поступают жалобы по поводу неисполнения своей работы, в том числе по уборке снега, ликвидации сосулек. Рейтинг УК имеет крайне низкий.

Тюменцы боятся огромных сосулек, свисающих с крыши дома в центре города
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Жалобы#Погода#Тюменцы#Дороги
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