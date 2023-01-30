В Тюмени разрушается жилой дом на улице Индустриальной

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Горожане полагают, что здание долго не простоит.
«Индустриальная 47 . Первый этаж. За железными дверями. Проведен капитальный ремонт здания. Над первым этажом, еще 2 жилых этажа. Все течет. Все топит», - отмечается в паблике «ЧС Тюмень».
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в этом же доме люди боялись выходить во двор из-за огромных сосулек на крыше. Их никто не убирал. На компанию уже не первый раз поступают жалобы по поводу неисполнения своей работы, в том числе по уборке снега, ликвидации сосулек. Рейтинг УК имеет крайне низкий.