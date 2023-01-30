В Тюмени прекращено уголовное дело в отношении 28-летнего начальника

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Потерпевший заявил, что не имеет претензий к подсудимому. Нурлан А. заплатил за моральный вред 50 000 рублей.
«Около 10 часов утра, демонтируя опалубку плиты перекрытия 5 этажа, один из работников попытался закрепиться монтажным поясом к выпускам арматуры. Что не предусмотрено правилами безопасности. Оступившись, мужчина сорвался и, упав на третий этаж, сломал шесть грудных позвонков, два ребра, раздробил кости таза и ушиб легкие», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале ноября прошлого года на территории стройки ЖК «Гринвуд» произошел пожар. Рабочие не пострадали.