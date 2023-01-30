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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:20

В Тюмени прекращено уголовное дело в отношении 28-летнего начальника

30 января 2023, 12:20
Фото: 1MI

Суд прекратил уголовное дело в отношении 28-летнего начальника строительной компании

Тюменский суд прекратил уголовное дело в отношении 28-летнего начальника участка тюменской строительной организации Нурлана А. Мужчина заплатит штраф из-за нарушения безопасности при ведении строительных работ.

Потерпевший заявил, что не имеет претензий к подсудимому. Нурлан А. заплатил за моральный вред 50 000 рублей.

«Около 10 часов утра, демонтируя опалубку плиты перекрытия 5 этажа, один из работников попытался закрепиться монтажным поясом к выпускам арматуры. Что не предусмотрено правилами безопасности. Оступившись, мужчина сорвался и, упав на третий этаж, сломал шесть грудных позвонков, два ребра, раздробил кости таза и ушиб легкие», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале ноября прошлого года на территории стройки ЖК «Гринвуд» произошел пожар. Рабочие не пострадали.

Пожар на стройке
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#Общество#Тюменцы#Жалобы#Происшествия#Дела судебные#Прокуратура#Большая стройка#Стройка на ладони#Александр Мязин
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