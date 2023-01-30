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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Тюмени на улице Республики легковушка въехала в дорогой внедорожник

30 января 2023, 13:23
Фото: 2гис

Легковушка въехала в дорогой внедорожник на улице Республики

В областной столице в районе улицы Республики, 252, произошло ДТП с участием паркетного внедорожника и легковушки, сообщают подписчики сервиса 2ГИС. Машины перекрыли одну полосу движения, пострадавших нет.

Ущерб от аварии небольшой, на автомобильных бамперах вмятины. На улице к 18:10 возникла пробка (около 500 метров).

В час пик в городе произошло только 4 аварии, пробки не превысили семи баллов. В начале месяца в это время заторы достигали 9 баллов.

«Наш город» сообщал, что сегодня в центре города на улице 50 лет ВЛКСМ и запольной возникла 6-километровая пробка. Здесь продолжаются ремонтные работы, которые продлятся до 1 июня.

Пробки: В Тюмени ремонтные работы на улице Запольной продлятся до лета
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Тюменцы#Погода в Тюмени
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