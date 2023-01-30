В Тюмени на улице Республики легковушка въехала в дорогой внедорожник

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Ущерб от аварии небольшой, на автомобильных бамперах вмятины. На улице к 18:10 возникла пробка (около 500 метров).
В час пик в городе произошло только 4 аварии, пробки не превысили семи баллов. В начале месяца в это время заторы достигали 9 баллов.
«Наш город» сообщал, что сегодня в центре города на улице 50 лет ВЛКСМ и запольной возникла 6-километровая пробка. Здесь продолжаются ремонтные работы, которые продлятся до 1 июня.