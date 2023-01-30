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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Тюмени аренда маленьких квартир подорожала на 10 процентов

30 января 2023, 10:23
Фото: 1MI

Аренда небольших квартир в Тюмени подорожала на 10 процентов

В областной столице за последний год увеличилась стоимость аренды небольших квартир-студий. По данным «Авито», в январе 2023 года их можно снять в среднем за 16 400 рублей.
Фото: Скрин Авито

Ещё в середине года малосемеки можно было снять за 14 600 в месяц. Рост составил около 10%. Стоит отметить, что предложения за 14-15 тысяч в 2023 году можно найти ближе к улице Мельникайте. На окраине города сдают в аренду навое жильё площадью до 32 квадратных метров за 16 – 18 тысяч рублей в месяц.

Спрос на небольшие арендные квартиры достаточно устойчив, это самая доступная недвижимость.

Ранее «Наш город» сообщал, что в декабре 2022 года аренда всех квартир в Тюмени подорожала почти на 4-5%.

В Тюмени аренда квартир подорожала на 4%
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Тюменцы#Жалобы#Квартиры#Квартиры-студии
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