В Тюмени аренда маленьких квартир подорожала на 10 процентов

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Ещё в середине года малосемеки можно было снять за 14 600 в месяц. Рост составил около 10%. Стоит отметить, что предложения за 14-15 тысяч в 2023 году можно найти ближе к улице Мельникайте. На окраине города сдают в аренду навое жильё площадью до 32 квадратных метров за 16 – 18 тысяч рублей в месяц.
Спрос на небольшие арендные квартиры достаточно устойчив, это самая доступная недвижимость.
Ранее «Наш город» сообщал, что в декабре 2022 года аренда всех квартир в Тюмени подорожала почти на 4-5%.