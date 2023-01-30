nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В РФ могут запретить удаленные микрокредитования с помощью СМС

Сегодня, 12:56
В России планируют отменить возможность дистанционного оформления микрозайма посредством СМС-подтверждения.

Как передают “Известия”, в середине января глава государства поручил найти способы выплатить компенсации клиентам, которые пострадали от мошенников, а чуть позже наступил прецедент: Верховный суд признал ничтожным займ, который был заключен дистанционно мошенниками.

Таким образом вопрос отмены микрозаймов, которые заключаются удаленно с помощью подписания простой электронной подписи (того самого СМС-подтверждения), вероятно, будет решен не в пользу МФО.

Эксперт считают, что проблему мошенничества нужно решать комплексно. Одним из важнейших элементов может стать самозапрет на кредиты, который планируется сделать нормой закона.

Подпишитесь
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
Сегодня, 11:53
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
27 января 10:06