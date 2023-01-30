В РФ могут запретить удаленные микрокредитования с помощью СМС

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Как передают “Известия”, в середине января глава государства поручил найти способы выплатить компенсации клиентам, которые пострадали от мошенников, а чуть позже наступил прецедент: Верховный суд признал ничтожным займ, который был заключен дистанционно мошенниками.
Таким образом вопрос отмены микрозаймов, которые заключаются удаленно с помощью подписания простой электронной подписи (того самого СМС-подтверждения), вероятно, будет решен не в пользу МФО.
Эксперт считают, что проблему мошенничества нужно решать комплексно. Одним из важнейших элементов может стать самозапрет на кредиты, который планируется сделать нормой закона.