В регионе работают кабинеты для раннего выявления рака

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В результате этих проверок было установлено более 5 тысяч различных патологических состояний хронического характера. О некоторых из них пациенты знали, но кто-то услышал о диагнозе впервые и экстренно приступил к лечению.
Также почти у 500 человек были установлены предраковые заболевания. Но благодаря такому комплексному осмотру, они узнали о «звоночках», которые могли бы привести к онкологии.
«Мы часто говорим, что многие виды рака на ранних стадиях „не болят“. А пациенты часто у меня, как у онколога, да и у других докторов спрашивают: что можно сдать, чтобы на рак провериться. Вот эти кабинеты — именно то, что нужно, такой минимальный чек-ап», — объясняет врач-онколог ГАУЗ ТО «Государственная поликлиника № 12» Ольга Грибанова.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что психиатр-невролог областной больницы № 9 Ирина Сухинина предупредила, что горячительные напитки даже в небольших дозах могут стать причиной рака полости рта, пищевода и ЖКТ.