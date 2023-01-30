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В регионе работают кабинеты для раннего выявления рака

30 января 2023, 05:56
Фото: 1MI

В больницах Тюменской области работают кабинеты раннего выявления онкопатологий

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщают, что за 2022 год осмотры в кабинетах раннего выявления заболеваний поликлиники № 12 прошли более 37 тысяч мужчин и женщин.
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Тюмень

В результате этих проверок было  установлено более 5 тысяч различных патологических состояний хронического характера. О некоторых из них пациенты знали, но кто-то услышал о диагнозе впервые и экстренно приступил к лечению.

Также почти у 500 человек были установлены предраковые заболевания. Но благодаря такому комплексному осмотру, они узнали о «звоночках», которые могли бы привести к онкологии.

«Мы часто говорим, что многие виды рака на ранних стадиях „не болят“. А пациенты часто у меня, как у онколога, да и у других докторов спрашивают: что можно сдать, чтобы на рак провериться. Вот эти кабинеты — именно то, что нужно, такой минимальный чек-ап», — объясняет врач-онколог ГАУЗ ТО «Государственная поликлиника № 12» Ольга Грибанова.
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что психиатр-невролог областной больницы № 9 Ирина Сухинина предупредила, что горячительные напитки даже в небольших дозах могут стать причиной рака полости рта, пищевода и ЖКТ.

#Алиса Вернер#Пациенты#Первая медицинская помощь#Рак#Рак кожи#Онкология#Онкозаболевания#Онкологические заболевания#Онкоцентр#Тюмень#Жалоба#Тюменская область
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