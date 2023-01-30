В региона работает более 154 тысяч подсобных хозяйств

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
«В 2021 году на их долю пришлось почти 30% от общего объема производимой в Тюменской области сельхозпродукции. Для поддержки малых форм хозяйствования в Тюменской области используется грантовая программа «Агростартап», — сообщает заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.
Около 60 миллионов рублей должен составить общий объем грантов на развитие семейных ферм. Стоит отметить, что особые меры поддержки также предусмотрены и для владельцев личных подсобных хозяйств, которые трудятся для производства ягод и картофеля.
Ранее «Наш город» составлял ТОП самых богатых людей Тюменской области. Совсем не последний места заняли в нем аграрии. Мы составили отдельный рейтинг деятелей в сфере агропромышленности, которые зарабатывают на этом миллионы.