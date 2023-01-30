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В региона работает более 154 тысяч подсобных хозяйств

30 января 2023, 05:31
Фото: 1MI

В Тюменской области действует более 154 тыс. личных подсобных хозяйств и 750 ферм

В Тюменской области более 154 000 личных подсобных хозяйств, а также свыше 750 фермерских хозяйств и ИП в сфере агропромышленного комплекса. Тюменская область потратит на реализацию грантовой программы «Агростартап» более 16 миллионов рублей.
«В 2021 году на их долю пришлось почти 30% от общего объема производимой в Тюменской области сельхозпродукции. Для поддержки малых форм хозяйствования в Тюменской области используется грантовая программа «Агростартап», — сообщает заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Около 60 миллионов рублей должен составить общий объем грантов на развитие семейных ферм. Стоит отметить, что особые меры поддержки также предусмотрены и для владельцев личных подсобных хозяйств, которые трудятся для производства ягод и картофеля.

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