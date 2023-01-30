В Аромашевском лесничестве зафиксировали сброс жидких отходов

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В связи с установленным нарушением, все данные о произошедшем переданы в МО МВД России ОП № 1 «Голышмановский» для того, чтобы привлечь виновных к ответственности. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить лицо, совершившее преступление.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что лесные инспекторы выявили, что на территориях площадью по 0,02 га в Ишимском лесничестве сливали жидкие бытовые отходы. Общий ущерб составил свыше 18 тысяч рублей.