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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

В Аромашевском лесничестве зафиксировали сброс жидких отходов

30 января 2023, 07:17
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Аромашевском лесничестве Тюменской области зафиксировали сброс жидких отходов

Инспекторы ГКУ ТО «Тюменьлес» произвели фотофиксацию правонарушений с помощью квадрокоптера на площади 0,99 га. Сумма ущерба составила — 356 076 рублей.
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Тюмень

В связи с установленным нарушением, все данные о произошедшем переданы в МО МВД России ОП № 1 «Голышмановский» для того, чтобы привлечь виновных к ответственности. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить лицо, совершившее преступление. 

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что лесные инспекторы выявили, что на территориях площадью по 0,02 га в Ишимском лесничестве сливали жидкие бытовые отходы. Общий ущерб составил свыше 18 тысяч рублей.

#Правонарушения#Экология#Выброс#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Тюменцы#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Алиса Вернер
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