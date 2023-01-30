Увеличили зарплаты руководителям, приговор Кириллу Мартюшеву, развитие завода

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
В Тюмени подняли зарплаты руководителям культурных учреждений.
Например, глава Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина в текущем году ежемесячно будет зарабатывать почти 180 тысяч рублей. Начальник Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова в наступившем году будет гарантировано получать по 150 тысяч рублей. Ольге Адамович, занимающей пост руководителя библиотеки имени Менделеева, установлен оклад в размере 110 тысяч рублей в месяц.
К 3 годам лишения свободы приговорили Кирилла Мартюшева.
Молодого человека приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и крупному штрафу. Скорее всего, он выйдет на свободу через 20 месяцев (почти 1,5 года).
Он уже находится под стражей, общий срок заключения будет скорректирован. По данным «Нашего города», адвокат Кирилла Павел Руснаков будет подавать апелляцию.
«Я считаю, что данный приговор необоснованный. Мы не знаем, как суд отнёсся к заключению специалиста, которое было предоставлено стороной защиты. По сложившейся практике по данным преступлениям стандартно давали условную меру осуждения», - сообщил адвокат Кирилла Павел Руснаков.
Тюменский ремонтно-механический завод выпустит оборудование для нефтегазовых компаний.
Общий объём инвестиций составит 70 млн рублей.
В следующем году предприятие запустит высокотехнологичную линию для изготовления сварной двутавровой балки и гнутого швеллера. Данный проект позволит создать 22 рабочих места, завод сможет выпускать до 150 тонн сварной двутавровой балки и 50 тонн гнутого швеллера.