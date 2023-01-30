Увеличили зарплаты руководителям, приговор Кириллу Мартюшеву, развитие завода

Например, глава Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина в текущем году ежемесячно будет зарабатывать почти 180 тысяч рублей. Начальник Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова в наступившем году будет гарантировано получать по 150 тысяч рублей. Ольге Адамович, занимающей пост руководителя библиотеки имени Менделеева, установлен оклад в размере 110 тысяч рублей в месяц.