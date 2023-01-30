Utair обходит санкции США, в App Store появилось приложение «Уютное небо»

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Для запуска программы требуется iPhone с операционной системой iOS 9.0 или новее.
Санкции в отношении Utair были введены США в начале апреля. Авиакомпанию лишили доступа к продукции производства USA, а также реэкспорта американских товаров из других стран.
27 апреля App Store удалил приложение Utair. 16 августа Utair предупредила о полном отключении мобильных приложений на iOS.
«Небо уютное...странно звучит», - отмечает подписчица сервиса VC Анастасия Е.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 11 февраля заработает прямой авиарейс Тюмень – Челябинск.