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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Utair обходит санкции США, в App Store появилось приложение «Уютное небо»

30 января 2023, 13:06
Фото: Скрин App Store

Авиакомпания Utair обходит санкции США. Приложение «Уютное небо» доступно в App Store

Авиакомпания Utair постепенно возвращает свои приложения в популярные Store. В январе на сайте Apple появилась программа «Уютное небо». Разработчиком приложения указана TS TECHNIK, сообщается на сайте App Store.

Для запуска программы требуется iPhone с операционной системой iOS 9.0 или новее.

Санкции в отношении Utair были введены США в начале апреля. Авиакомпанию лишили доступа к продукции производства USA, а также реэкспорта американских товаров из других стран.

27 апреля App Store удалил приложение Utair. 16 августа Utair предупредила о полном отключении мобильных приложений на iOS.

«Небо уютное...странно звучит», - отмечает подписчица сервиса VC Анастасия Е.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 11 февраля заработает прямой авиарейс Тюмень – Челябинск.

Подробности: Utair запускает прямые рейсы из Тюмени в Челябинск
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#Общество#Новости тюмени#Utair#США#Деньги#Экономика#Погода#Александр Мязин
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