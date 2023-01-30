Условкой отделался тюменец, жестоко избивший девушку у клуба

Пьяный тюменец избил подругу до полусмерти у дверей ночного клуба и получил условку

Денис Стариков 1986 года рождения, будучи пьяным, поругался со своей сожительницей, после чего повалил ее на землю и 15 раз пнул ногой в голову.

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