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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Условкой отделался тюменец, жестоко избивший девушку у клуба

30 января 2023, 04:45

Пьяный тюменец избил подругу до полусмерти у дверей ночного клуба и получил условку

Денис Стариков 1986 года рождения, будучи пьяным, поругался со своей сожительницей, после чего повалил ее на землю и 15 раз пнул ногой в голову.
Сюжет
Тюмень

На него завели дело по части 1 статьи 11 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, несущего опасность для жизни.

В ходе конфликта, который произошел 10 ноября 2021 года у одного из клубов города, мужчина ударами ногой переломал сожительнице кости лица, также он нанес ей множественные ссадины.

В судебном заседании Стариков свою вину признал полностью. Он объяснил свое агрессивное поведение тем, что был недоволен поведением своей спутницы.

Суд решил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года, но условно. 

В Тобольске возле ТЦ «Жемчужина Сибири» избили человека на глазах у детей. Видео
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Ранее «Наш город» публиковал видео с происшествия, в ходе которого возле ТЦ «Жемчужина Сибири» избили человека на глазах у детей.

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