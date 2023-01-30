Условкой отделался тюменец, жестоко избивший девушку у клуба

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На него завели дело по части 1 статьи 11 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, несущего опасность для жизни.
В ходе конфликта, который произошел 10 ноября 2021 года у одного из клубов города, мужчина ударами ногой переломал сожительнице кости лица, также он нанес ей множественные ссадины.
В судебном заседании Стариков свою вину признал полностью. Он объяснил свое агрессивное поведение тем, что был недоволен поведением своей спутницы.
Суд решил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года, но условно.
Ранее «Наш город» публиковал видео с происшествия, в ходе которого возле ТЦ «Жемчужина Сибири» избили человека на глазах у детей.