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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Тюменцы вновь «спалили» подростков, подбирающих закладку

30 января 2023, 05:09
Фото: 1MI

Тюменцы, подбиравшие закладку у подъезда, попали на камеры видеонаблюдения

У одного из подъездов дома на Николая Семенова 33 корпус 1 двое молодых людей с фонариком искали «что-то» в перилах. Для жителей района закладчики и наркоманы — привычная картина.
Сюжет
Тюмень
«Потребитель проводит контрольную проверку соответствия перил требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный порядок отбора ограждений и применяя указанные методы контроля», — шутит тюменец, опубликовавший видеоролик.

В комментариях жители района возмущены там, насколько открыто стали работать закладчики. Их пугает то, что «кладмены» оставляют свертки на видных местах.

Тюменские полицейские задержали «закладчика»
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в городе ловят тех, кто подбирает свертки с наркотиками. Так, на улице Рождественской сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного пешехода. На вопрос имеет ли при себе запрещенные средства, ранее судимый за разбой и угрозу убийством тюменец 1985 года рождения, ответил утвердительно.

#Алиса Вернер#Тюменская область#Тюмень#Наказание#Суд#Жалоба#Недвижимость#Дети#Снег#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Правонарушения
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