Тюменцы вновь «спалили» подростков, подбирающих закладку

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 06:36
«Потребитель проводит контрольную проверку соответствия перил требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный порядок отбора ограждений и применяя указанные методы контроля», — шутит тюменец, опубликовавший видеоролик.
В комментариях жители района возмущены там, насколько открыто стали работать закладчики. Их пугает то, что «кладмены» оставляют свертки на видных местах.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в городе ловят тех, кто подбирает свертки с наркотиками. Так, на улице Рождественской сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного пешехода. На вопрос имеет ли при себе запрещенные средства, ранее судимый за разбой и угрозу убийством тюменец 1985 года рождения, ответил утвердительно.