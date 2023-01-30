Тюменцы вновь «спалили» подростков, подбирающих закладку

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в городе ловят тех, кто подбирает свертки с наркотиками. Так, на улице Рождественской сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного пешехода. На вопрос имеет ли при себе запрещенные средства, ранее судимый за разбой и угрозу убийством тюменец 1985 года рождения, ответил утвердительно.