Тюменцам представят фотовыставку «Жены героев»

В Тюмени ко Дню Победы организуют фотовыставку «Жены героев»

На снимках выставки будут изображены женщины, ждущие своих мужей с зоны СВО. В их число войдут супруги, как добровольцев, так и мобилизованных жителей региона.

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