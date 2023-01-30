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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Тюменцам представят фотовыставку «Жены героев»

30 января 2023, 04:22
Фото: Жены героев.Тюмень ВК

В Тюмени ко Дню Победы организуют фотовыставку «Жены героев»

На снимках выставки будут изображены женщины, ждущие своих мужей с зоны СВО. В их число войдут супруги, как добровольцев, так и мобилизованных жителей региона.
Сюжет
Тюмень

Организаторы выставки сообщают, что подготовка уже идет полным ходом. В официальном сообществе выставки женщины рассказывают свои истории и делятся внутренними переживаниями.

Грядущая выставка будет приурочена ко Дню Победы.

Губернатор Тюменской области не будет публично отчитываться о доходах из-за СВО
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор, члены правительства региона, депутаты облдумы и прочие госслужащие не будут публично отчитываться о доходах за 2022 год.

#Алиса Вернер#Арт-искусство#Современное искусство#Фотография#Фотографии#Фотокамеры#Выставка#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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