Тюменцам представят фотовыставку «Жены героев»

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Организаторы выставки сообщают, что подготовка уже идет полным ходом. В официальном сообществе выставки женщины рассказывают свои истории и делятся внутренними переживаниями.
Грядущая выставка будет приурочена ко Дню Победы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор, члены правительства региона, депутаты облдумы и прочие госслужащие не будут публично отчитываться о доходах за 2022 год.